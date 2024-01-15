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    81 ildeki tüm okullarda şehitlerimiz için saygı duruşu

    Kaynak: Anadolu Ajansı / Düzenleyen:

    Milli Eğitim Bakanlığının aldığı karar doğrultusunda, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde şehit olan askerlerimizi anmak amacıyla ülke genelindeki tüm okullarda bayrak töreni öncesinde 1 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu. Kahramanlar rahmet ve minnetle anıldı.

    - 81 ildeki tüm okullarda şehitlerimiz için saygı duruşu

    Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Irak'ın kuzeyinde şehit olan askerlerimizin aziz hatırasını yaşatmak maksadıyla, bakanlığa bağlı tüm temel eğitim ve ortaöğretim kurumlarında 15 Ocak 2024 tarihinde bayrak töreni öncesinde 1 dakikalık saygı duruşunda bulunulacağını bildirmişti.

     

    - 81 ildeki tüm okullarda şehitlerimiz için saygı duruşu

    Bu sabah 81 ildeki tüm okullarda Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde şehit olan askerler için bayrak töreni öncesinde bir dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.

     

    - 81 ildeki tüm okullarda şehitlerimiz için saygı duruşu

    Altındağ Esenevler Şehit İbrahim Ateş Anadolu Lisesi'nde düzenlenen bayrak törenine katılarak öğrenci ve öğretmenlerle birlikte şehitler için 1 dakikalık saygı duruşunda bulunan Bakan Tekin, törenin ardından basın mensuplarına açıklama yaptı.

     

    - 81 ildeki tüm okullarda şehitlerimiz için saygı duruşu

    12 Ocak günü Türkiye'de emperyalist güçlerin taşeronu olan hain terör örgütü tarafından 9 askerin şehit edildiğini, yaralıların bulunduğunu ifade eden Tekin, "Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere bütün şehitlerimizin bu ülke için fedakarlık yapmış, çaba sarf etmiş bütün atalarımızın, büyüklerimizin mekanları cennet olsun" ifadesini kullandı.

     

    - 81 ildeki tüm okullarda şehitlerimiz için saygı duruşu

    Milli Eğitim Bakanlığı olarak en temel görevlerinden birinin, ülkenin birliği, beraberliği, bu ülkede yaşayan çocukların vatanlarına, milletlerine olan sevgisini, saygısını gelecek kuşaklara taşımak olduğunu vurgulayan Tekin, şunları kaydetti:

     

    - 81 ildeki tüm okullarda şehitlerimiz için saygı duruşu

    "Bugün sabah Türkiye genelinde bütün okullarımızda çocuklarımızın bu duygularını taze tutacak, çocuklarımızın bu vatana sahip çıkma bilincini sağlayacak bir farkındalık oluşturmaya çalıştık. Şehitlerimize Allah'tan rahmet; yakınlarına, Türk Silahlı Kuvvetlerine, güvenlik güçlerimize baş sağlığı diliyorum. Allah bizlere böyle felaketler, böyle acılar bir daha yaşatmasın.

     

    - 81 ildeki tüm okullarda şehitlerimiz için saygı duruşu

    Şu mesajı da hep beraber vermiş olduk; 'Bu ülke 7'den 70'e bütün gençleriyle, vatandaşlarla bir bütün olarak vatan toprağını savunacaktır, her türlü fedakarlığı da yapacaktır'. Bunu da herkes böylece bilsin."

     

    - 81 ildeki tüm okullarda şehitlerimiz için saygı duruşu

    İşte tüm yurtta şehitlerimizin rahmet ve minnetle anıldığı saygı duruşundan kareler...

    - 81 ildeki tüm okullarda şehitlerimiz için saygı duruşu
    - 81 ildeki tüm okullarda şehitlerimiz için saygı duruşu
    - 81 ildeki tüm okullarda şehitlerimiz için saygı duruşu
    - 81 ildeki tüm okullarda şehitlerimiz için saygı duruşu
    - 81 ildeki tüm okullarda şehitlerimiz için saygı duruşu
    - 81 ildeki tüm okullarda şehitlerimiz için saygı duruşu
    - 81 ildeki tüm okullarda şehitlerimiz için saygı duruşu
    - 81 ildeki tüm okullarda şehitlerimiz için saygı duruşu
    - 81 ildeki tüm okullarda şehitlerimiz için saygı duruşu
    - 81 ildeki tüm okullarda şehitlerimiz için saygı duruşu
    - 81 ildeki tüm okullarda şehitlerimiz için saygı duruşu
    - 81 ildeki tüm okullarda şehitlerimiz için saygı duruşu
    - 81 ildeki tüm okullarda şehitlerimiz için saygı duruşu
    - 81 ildeki tüm okullarda şehitlerimiz için saygı duruşu
    - 81 ildeki tüm okullarda şehitlerimiz için saygı duruşu
    - 81 ildeki tüm okullarda şehitlerimiz için saygı duruşu
    - 81 ildeki tüm okullarda şehitlerimiz için saygı duruşu
    - 81 ildeki tüm okullarda şehitlerimiz için saygı duruşu
    - 81 ildeki tüm okullarda şehitlerimiz için saygı duruşu
    - 81 ildeki tüm okullarda şehitlerimiz için saygı duruşu
    - 81 ildeki tüm okullarda şehitlerimiz için saygı duruşu
    - 81 ildeki tüm okullarda şehitlerimiz için saygı duruşu
    - 81 ildeki tüm okullarda şehitlerimiz için saygı duruşu
    - 81 ildeki tüm okullarda şehitlerimiz için saygı duruşu
    - 81 ildeki tüm okullarda şehitlerimiz için saygı duruşu
    - 81 ildeki tüm okullarda şehitlerimiz için saygı duruşu
    - 81 ildeki tüm okullarda şehitlerimiz için saygı duruşu
    - 81 ildeki tüm okullarda şehitlerimiz için saygı duruşu
    - 81 ildeki tüm okullarda şehitlerimiz için saygı duruşu
    - 81 ildeki tüm okullarda şehitlerimiz için saygı duruşu
    - 81 ildeki tüm okullarda şehitlerimiz için saygı duruşu
    - 81 ildeki tüm okullarda şehitlerimiz için saygı duruşu
    - 81 ildeki tüm okullarda şehitlerimiz için saygı duruşu
    - 81 ildeki tüm okullarda şehitlerimiz için saygı duruşu
    - 81 ildeki tüm okullarda şehitlerimiz için saygı duruşu
    - 81 ildeki tüm okullarda şehitlerimiz için saygı duruşu
    - 81 ildeki tüm okullarda şehitlerimiz için saygı duruşu
    - 81 ildeki tüm okullarda şehitlerimiz için saygı duruşu
    - 81 ildeki tüm okullarda şehitlerimiz için saygı duruşu
    - 81 ildeki tüm okullarda şehitlerimiz için saygı duruşu
    - 81 ildeki tüm okullarda şehitlerimiz için saygı duruşu
    - 81 ildeki tüm okullarda şehitlerimiz için saygı duruşu
    - 81 ildeki tüm okullarda şehitlerimiz için saygı duruşu
    - 81 ildeki tüm okullarda şehitlerimiz için saygı duruşu
    - 81 ildeki tüm okullarda şehitlerimiz için saygı duruşu
    - 81 ildeki tüm okullarda şehitlerimiz için saygı duruşu
    - 81 ildeki tüm okullarda şehitlerimiz için saygı duruşu
    - 81 ildeki tüm okullarda şehitlerimiz için saygı duruşu
    - 81 ildeki tüm okullarda şehitlerimiz için saygı duruşu
    - 81 ildeki tüm okullarda şehitlerimiz için saygı duruşu
    - 81 ildeki tüm okullarda şehitlerimiz için saygı duruşu
    - 81 ildeki tüm okullarda şehitlerimiz için saygı duruşu
    - 81 ildeki tüm okullarda şehitlerimiz için saygı duruşu
    - 81 ildeki tüm okullarda şehitlerimiz için saygı duruşu
    - 81 ildeki tüm okullarda şehitlerimiz için saygı duruşu
    - 81 ildeki tüm okullarda şehitlerimiz için saygı duruşu
    - 81 ildeki tüm okullarda şehitlerimiz için saygı duruşu
    - 81 ildeki tüm okullarda şehitlerimiz için saygı duruşu
    - 81 ildeki tüm okullarda şehitlerimiz için saygı duruşu
    - 81 ildeki tüm okullarda şehitlerimiz için saygı duruşu
    - 81 ildeki tüm okullarda şehitlerimiz için saygı duruşu
    - 81 ildeki tüm okullarda şehitlerimiz için saygı duruşu
    - 81 ildeki tüm okullarda şehitlerimiz için saygı duruşu
    - 81 ildeki tüm okullarda şehitlerimiz için saygı duruşu
    Haberler > Fotogaleri > Gündem > 81 ildeki tüm okullarda şehitlerimiz için saygı duruşu
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