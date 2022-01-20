83 gündür aranan emlak zengini kadının feci sonu

Konya'da ya\u015fayan 3 \u00e7ocuk annesi Kerziban Keskin, ge\u00e7en y\u0131l ekim ay\u0131n\u0131n ilk haftas\u0131nda Antalya'n\u0131n Serik il\u00e7esinde ya\u015fayan H.D. isimli kad\u0131n arkada\u015f\u0131n\u0131n yan\u0131na geldi. ,Bir televizyon program\u0131nda ba\u011flanan R.B. canl\u0131 yay\u0131nda g\u00f6zya\u015flar\u0131 i\u00e7erisinde cinayet itiraf\u0131nda bulundu. \u015eah\u0131s, Keskin'in H.D. taraf\u0131ndan bo\u011fularak \u00f6ld\u00fcr\u00fcld\u00fc\u011f\u00fcn\u00fc, ard\u0131ndan da cesedin 2 g\u00fcn evde bekletildi\u011fini anlatt\u0131. ,\u015eah\u0131s, Kerziban Keskin'in cesedini ortadan kald\u0131rmak i\u00e7in plan yapt\u0131klar\u0131n\u0131 ve cesedi benzinle evin banyosunda yakt\u0131klar\u0131n\u0131 s\u00f6yledi. \u015eah\u0131s, \u201cH. D., bu vah\u015fi eylemde ba\u015far\u0131l\u0131 olmay\u0131nca cesedi par\u00e7alara ay\u0131rd\u0131" diye konu\u015ftu.\r\n\r\n,\u015eahs\u0131n a\u00e7\u0131klamalar\u0131n\u0131n ard\u0131ndan Antalya Asayi\u015f \u015eube M\u00fcd\u00fcrl\u00fc\u011f\u00fc ekipleri \u0130stanbul ve Antalya'da e\u015f zamanl\u0131 operasyonlar yapt\u0131. \u0130stanbul'da R. B. ve e\u015fi \u0130.B. Antalya'da ise H.D. ve dini nikahl\u0131 e\u015fi R.\u00c7. g\u00f6zalt\u0131na al\u0131nd\u0131. ,Keskin, Serik'e geldikten 20- 25 g\u00fcn sonra ortadan kayboldu. Keskin'in Konya'da ya\u015fayan \u00e7ocuklar\u0131, anneleri hakk\u0131nda kay\u0131p ba\u015fvurusunda bulundu. 83 g\u00fcnd\u00fcr kay\u0131p emlak zengini Kerziban Keskin'in cinayete kurban gitti\u011fi ortaya \u00e7\u0131kt\u0131.,\u00d6te yandan olay\u0131n ger\u00e7ekle\u015ftirdi\u011fi ev \u0130HA muhabiri taraf\u0131ndan g\u00f6r\u00fcnt\u00fclendi. 3 katl\u0131 apartman\u0131n orta kat\u0131nda bulunan dairede kimsenin olmad\u0131\u011f\u0131 ve sessizlik hakim oldu\u011fu g\u00f6zlendi.\r\n,Kom\u015fular\u0131 ise olaydan herhangi bir haberlerinin olmad\u0131\u011f\u0131n\u0131 belirtti.\r\n,.