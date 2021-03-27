85 yaşındaki Altan dedenin vosvos aşkı

Ordu\u2019nun Per\u015fembe il\u00e7esine ba\u011fl\u0131 Kaleyaka Mahallesi\u2019nde ya\u015fayan Altan \u015eeref, yakla\u015f\u0131k 30 y\u0131l \u00f6nce vosvos olarak bilinen 1962 Volkswagen Beetle marka\/model otomobil sat\u0131n ald\u0131. ,T\u00fcrkiye\u2019nin \u00e7e\u015fitli illerine gitti\u011fi arac\u0131 ile onlarca farkl\u0131 an\u0131 biriktiren Altan \u015eeref, Ordu i\u00e7inde ve farkl\u0131 illerde d\u00fczenlenen vosvos etkinliklerine de kat\u0131ld\u0131. \u015euan evinin \u00f6n\u00fcne yapt\u0131\u011f\u0131 garaj\u0131nda arac\u0131n\u0131 muhafaza eden ve aral\u0131klarla kontrol edip bak\u0131mlar\u0131n\u0131 yapan Altan \u015eeref, satmay\u0131 d\u00fc\u015f\u00fcnmedi\u011fi arac\u0131n\u0131 \u00e7ocuklar\u0131na miras b\u0131rakmay\u0131 d\u00fc\u015f\u00fcn\u00fcyor.\r\n\r\n,\u201cG\u00f6z\u00fcm gibi bak\u0131yorum, T\u00fcrkiye\u2019nin farkl\u0131 illerini dola\u015ft\u0131m\u201d\r\nYakla\u015f\u0131k 30 sene \u00f6nce ald\u0131\u011f\u0131 araca halen g\u00f6z\u00fc gibi bakt\u0131\u011f\u0131n\u0131 ifade eden Altan \u015eeref, \u201cOrdu\u2019da vosvos \u015fenliklerine kat\u0131l\u0131yorum. Buradan \u015fenlik i\u00e7in Bodrum\u2019a gittim. Farkl\u0131 illere de gidip, \u015fenliklerden plaketler ald\u0131m. Bu araca g\u00f6z\u00fcm gibi bak\u0131yorum. ,Kendi mesle\u011fim de tamircilik oldu\u011fu i\u00e7in gezebiliyorum ancak art\u0131k uzun yola gidemiyorum. Ya\u015f\u0131m da ilerledi\u011finden dolay\u0131 yollar tehlikeli oluyor. Bu arac\u0131 satmay\u0131 hali haz\u0131rda d\u00fc\u015f\u00fcnm\u00fcyorum. \u00c7ocuklar\u0131m da arac\u0131 satmam\u0131 istemiyor. Ben de g\u00f6z\u00fcm gibi bak\u0131yorum, yapacak ba\u015fka bir \u015feyim yok\u201d dedi.\r\n\r\n,\u201cArac\u0131m ustadayken bak\u0131mlar\u0131n\u0131 tarif ediyorum\u201d\r\n\u201cArac\u0131n, bak\u0131mlar\u0131n\u0131 yap\u0131yordum ancak \u015fuan ya\u015f\u0131m ilerledi\u011fi i\u00e7in ustaya g\u00f6t\u00fcr\u00fcyorum ve ustaya istedi\u011fim gibi kendim yapt\u0131r\u0131yorum\u201d diyen \u015eeref, \u201cArabam\u0131 ustaya b\u0131rakm\u0131yorum. O y\u00fczden bu araca binen \u015fa\u015f\u0131r\u0131yor, \u00e7\u00fcnk\u00fc bak\u0131mlar\u0131 s\u00fcrekli yap\u0131l\u0131yor. T\u00fcrkiye\u2019de farkl\u0131 illere gittim, yaylalara \u00e7\u0131kt\u0131m, \u015fuan hastal\u0131k dolay\u0131s\u0131 ile dola\u015fam\u0131yorum, toplant\u0131lar da yap\u0131lam\u0131yor\u201d \u015feklinde konu\u015ftu.\r\n\r\n,\u201cBu arabalar a\u015fk\u201d\r\nArac\u0131 ile aras\u0131nda ba\u011f oldu\u011funu ifade eden 85 ya\u015f\u0131ndaki Altan \u015eeref, \u015f\u00f6yle konu\u015ftu:\r\n\u201cBu arabalar\u0131n tamirini yolda yapabiliyorum. Yeni ara\u00e7larda beyin oldu\u011fu i\u00e7in olmuyor. Bu ara\u00e7 i\u00e7in sevgi demek s\u00f6z m\u00fc? Bu ara\u00e7 benim i\u00e7in a\u015fk, tamir edebiliyorsam bu a\u015fkt\u0131r.\u201d