884 yıldır dönüyor, babadan oğula geçiyor

Tarihi su de\u011firmeninde \u00f6\u011f\u00fct\u00fclen \u00fcr\u00fcnlerin lezzetinin daha farkl\u0131 oldu\u011funu s\u00f6yleyen Kul, "\u0130\u015fletti\u011fimiz de\u011firmen 884 y\u0131ll\u0131k. Buray\u0131 i\u015fletip b\u00f6lgedeki \u00e7ift\u00e7ilere hizmet veriyoruz. Teknolojinin geli\u015fmesiyle \u00e7o\u011fu ki\u015fi mahsul\u00fcn\u00fc fabrikalara g\u00f6t\u00fcrse de bizim de \u00f6zel m\u00fc\u015fterilerimiz var. Buradan elde etti\u011fimiz un \u00e7ok daha kaliteli ve sa\u011fl\u0131kl\u0131" diye konu\u015ftu.,De\u011firmen ar\u0131za yap\u0131nca usta bile bulamad\u0131\u011f\u0131n\u0131 ifade eden Kul, \u201cDolay\u0131s\u0131 ile de\u011firmenin tamirini kendim yap\u0131yorum. Y\u0131l boyunca da de\u011firmeni a\u00e7\u0131k tutuyorum. De\u011firmeninde g\u00fcnl\u00fck 650-700 kilo bu\u011fday \u00f6\u011f\u00fct\u00fcl\u00fcyor. Bizim de\u011firmen kuruldu\u011fu y\u0131llarda \u00e7evrede 16 de\u011firmen bulunuyordu. \u015eu anda sadece \u00e7al\u0131\u015fan bizim de\u011firmenimiz kald\u0131. B\u00f6lgemizde Ta\u015fl\u0131ca mahallesi Murti\u00e7i mevki yak\u0131nlar\u0131ndaki Ferfir denilen b\u00f6lgede de ayakta bir de\u011firmen var. Burada un \u00f6\u011f\u00fct\u00fclm\u00fcyor. \u015eu onda oras\u0131 turistik ama\u00e7l\u0131 kullan\u0131l\u0131yor. Eskiden Bey\u015fehir, Seydi\u015fehir ve Derebucak il\u00e7elerinden develerle bu\u011fday \u00f6\u011f\u00fctmeye getirirlermi\u015f. \u00dcr\u00fcn\u00fcn\u00fc \u00f6\u011f\u00fctmek i\u00e7in insanlar 20-25 g\u00fcn s\u0131ra beklermi\u015f." dedi.,De\u011firmenin sahibi Veysel Kul, yapt\u0131\u011f\u0131 a\u00e7\u0131klamada, atalar\u0131ndan kalan de\u011firmende y\u0131llard\u0131r tah\u0131llar\u0131 suyun g\u00fcc\u00fcyle \u00f6\u011f\u00fcterek ge\u00e7imlerini sa\u011flad\u0131klar\u0131n\u0131 s\u00f6yledi. Teknolojinin geli\u015fmesi nedeniyle i\u015flerinin eskisi kadar yo\u011fun olmad\u0131\u011f\u0131n\u0131 belirten Kul, "Bu de\u011firmen 1130 y\u0131l\u0131nda kuruldu. Atalar\u0131m\u0131zdan miras kalan k\u00fclt\u00fcrel de\u011ferlerimizi koruyup geli\u015ftirerek gelecek nesillere ula\u015ft\u0131rmaya \u00e7al\u0131\u015f\u0131yoruz" dedi.,G\u00fcm\u00fc\u015fdamla Mahallesi\u2019ndeki su de\u011firmeni, yakla\u015f\u0131k 8 as\u0131rd\u0131r toroslardan gelen buz gibi suyla d\u00f6n\u00fcp, mis kokulu k\u00f6y ekmekleri i\u00e7in bu\u011fday \u00f6\u011f\u00fct\u00fcyor. G\u00fcm\u00fc\u015fdamla Mahallesi\u2019nde bulunan Zilan Deresi\u2019ndeki su de\u011firmeni, yakla\u015f\u0131k 884 y\u0131ld\u0131r \u00fcr\u00fcnlerini \u00f6\u011f\u00fctmek isteyen \u00e7ift\u00e7ilere hizmet veriyor. Babadan o\u011fula ge\u00e7en y\u00f6ntemle i\u015fletilen tarihi su de\u011firmeni, suyun tonluk de\u011firmen ta\u015f\u0131n\u0131 hareket ettirmesiyle as\u0131rlard\u0131r hi\u00e7 ara vermedin \u00e7al\u0131\u015f\u0131yor. Tarihi su de\u011firmeni G\u00fcm\u00fc\u015fdamla Mahallesi\u2019nin yan\u0131 s\u0131ra \u00e7evredeki mahalle ve il\u00e7e halk\u0131na da hizmet veriyor.,Bu mesle\u011fin ata mesle\u011fi oldu\u011funu s\u00f6yleyen Kul, \u201cBabam 45 sene bu de\u011firmeni \u00e7al\u0131\u015ft\u0131rd\u0131. Babamdan \u00f6nce dedem \u00e7al\u0131\u015ft\u0131r\u0131yormu\u015f. Ben mesle\u011fi babam\u0131n yan\u0131nda \u00f6\u011frendim. Alt\u0131nc\u0131 ku\u015fak olarak mesle\u011fi 20 y\u0131ld\u0131r yap\u0131yorum. Su de\u011firmeni hala d\u00f6nmekte. \u015eu an kepekli un \u00f6\u011f\u00fct\u00fcyoruz. Nesilden nesile devam ettiriyoruz " diye konu\u015ftu.,Su de\u011firmeninde \u00f6\u011f\u00fct\u00fclen bu\u011fday\u0131n daha lezzetli oldu\u011funu ifade eden Kul, \u015f\u00f6yle konu\u015ftu: "De\u011firmen bir motorla, dinamoyla \u00f6\u011f\u00fcnen d\u00f6nen ta\u015flara benzemez. Su ile d\u00f6nd\u00fc\u011f\u00fc i\u00e7in \u00f6zelli\u011fi yava\u015f \u00e7\u0131karmas\u0131d\u0131r. Unu yakmamas\u0131d\u0131r. Ta\u015flar a\u015f\u0131r\u0131 h\u0131zl\u0131 d\u00f6nmedi\u011fi i\u00e7in de\u011firmenle \u00f6\u011f\u00fct\u00fclen bu\u011fdaylarda yanma olmuyor. Elektrikli de\u011firmenlerde elektrik unu yakt\u0131\u011f\u0131 i\u00e7in un lezzetli olmuyor. Su de\u011firmeninde yap\u0131lan un daha lezzetli oluyor. \u00c7ark yukar\u0131dan gelen suyun bas\u0131nc\u0131yla d\u00f6n\u00fcyor. \u00c7ark\u0131n ortas\u0131nda mil var, bu mil de yukar\u0131daki ta\u015f\u0131 d\u00f6nd\u00fcr\u00fcyor" dedi.,KAYNAK: \u0130HA,G\u00fcm\u00fc\u015fdamla k\u00f6y\u00fcnden de\u011firmene merkep ile un \u00f6\u011f\u00fctmeye gelen \u0130sa Pasl\u0131o\u011flu, y\u0131llard\u0131r kulland\u0131klar\u0131 unlar\u0131 bu tarihi de\u011firmende \u00f6\u011f\u00fct\u00fcld\u00fc\u011f\u00fcn\u00fc s\u00f6yledi. Her y\u0131l buraya gelerek unlar\u0131n\u0131 \u00f6\u011f\u00fctt\u00fc\u011f\u00fcn\u00fc s\u00f6yleyen Pasl\u0131o\u011flu, "Bu su de\u011firmeninin \u00f6\u011f\u00fctt\u00fc\u011f\u00fc unun lezzeti bir ba\u015fka olur. Lezzetini hi\u00e7bir \u015feye de\u011fi\u015fmem. Bu de\u011firmen \u00e7ok eski bir de\u011firmen. Atalardan kalan bir de\u011firmen" diye konu\u015ftu.,Mahsulleri do\u011fal yollarla \u00f6\u011f\u00fct\u00fcp un haline getirirken teknolojik imkanlardan yararlanmad\u0131klar\u0131n\u0131 vurgulayan Kul, \u015f\u00f6yle devam etti:\r\n"Suyun yard\u0131m\u0131yla de\u011firmenin alt\u0131ndaki sistem hareketleniyor. Bu \u00e7arklar de\u011firmen ta\u015f\u0131n\u0131 \u00e7eviriyor. D\u00f6nen ta\u015flar\u0131n aras\u0131ndaki tah\u0131llar ufalanarak un halini al\u0131yor.",Antalya\u2019n\u0131n A