9 kilodan 1 kilo elde ediliyor, kilosu 100 liradan satılıyor

Babat, "Tamamen do\u011fal \u00fcretim yap\u0131yoruz, yapt\u0131\u011f\u0131m\u0131zda ar\u0131lar bile konup pay\u0131n\u0131 al\u0131yor do\u011fall\u0131\u011f\u0131ndan. Ge\u00e7en y\u0131llarda baya\u011f\u0131 ucuzdu, \u015fu an fiyatlar artm\u0131\u015f biraz, kilosunu 100 liradan sat\u0131yoruz. 1 g\u00fcn \u00fcz\u00fcm toplamak, 2-3 g\u00fcn ezmek ve ate\u015f \u00fczerinde \u0131s\u0131tmakla birlikte 4-5 g\u00fcn geceli g\u00fcnd\u00fczl\u00fc yap\u0131yoruz\u2019" dedi.,KAYNAK: \u0130HA,A\u011fabeyi ve babas\u0131 ile ba\u011flar\u0131ndaki kara \u00fcz\u00fcm\u00fc pekmez yapan Vedat Babat, yakla\u015f\u0131k 600 kilodan 100 kilo pekmez elde ettiklerini belirtti. ,Do\u011fal ve organik pekmez b\u00f6lgede do\u011fal ila\u00e7 olarak da kullan\u0131l\u0131yor. Di\u011fer b\u00f6lgelerde pekmeze \u015feker ve pudra \u015fekerinin eklenmesinin aksine burada yap\u0131lan pekmeze hi\u00e7bir \u015fekilde katk\u0131 maddesi koyulmuyor. ,Odun ate\u015finde, kazanda k\u0131vama gelene kadar bir kaynama s\u00fcreci ge\u00e7iren pekmez, 4-5 g\u00fcnl\u00fck so\u011fuma ve dinlendirme a\u015famas\u0131ndan ge\u00e7iyor.,\u015e\u0131rnak'ta zorlu \u00fcz\u00fcm pekmezi haz\u0131rlama s\u00fcreci ba\u015flad\u0131. Ba\u011f sahipleri, ortalama 8-9 kilo \u00fcz\u00fcmden 1 kilo pekmez elde ediyor, kilosunu ise 100 liradan sat\u0131yor.,Ba\u011f sahipleri, \u00f6nce \u00fcz\u00fcmleri toplay\u0131p \u00e7uvallara doldurarak kil ile harmanl\u0131yorlar, bir s\u00fcre \u00e7uvalda bekleyen \u00fcz\u00fcmleri \u00f6zel olarak yapt\u0131klar\u0131 s\u00fczge\u00e7li ezme makineleri ile ezerek elde ettikleri suyu b\u00fcy\u00fck kazanlara aktar\u0131yorlar.,\u015e\u0131rnak'\u0131n Uludere il\u00e7esinde ba\u011f ve bah\u00e7elerde bolca yeti\u015fen organik kara \u00fcz\u00fcm, ba\u011f sahipleri taraf\u0131ndan her y\u0131l geleneksel olarak organik pekmeze d\u00f6n\u00fc\u015ft\u00fcr\u00fcl\u00fcyor.