9 yaşındaki Muhammed'in ölümünde şok gelişme

Ailenin ekonomik durumunun iyi oldu\u011funu ifade eden vatanda\u015flar, C\u0130MER'e yazd\u0131klar\u0131 22 Temmuz 2019 tarihli dilek\u00e7ede, \u00fcvey annenin kendisinden olmayan \u00e7ocuklara i\u015fkence yapt\u0131\u011f\u0131n\u0131, dilendirdi\u011fini, kaymakaml\u0131ktan ald\u0131\u011f\u0131 yard\u0131mlar\u0131 \u00e7ar\u00e7ur etti\u011fi ifade edilerek, \u00fcvey \u00e7ocuklar\u0131n sahiplenilmesi gerekti\u011fi belirtiliyor.\r\n,\u00d6te yandan E\u015fref Din\u00e7er Mahallesi 127 Sokak'taki evde \u00f6l\u00fc bulunan Muhammed H\u00fcseyin'in otopsi i\u015flemleri devam ediyor. \u0130lk incelemede 11 ya\u015f\u0131ndaki ablas\u0131 taraf\u0131ndan bo\u011fularak \u00f6ld\u00fcr\u00fcld\u00fc\u011f\u00fc \u00f6ne s\u00fcr\u00fclen k\u00fc\u00e7\u00fck \u00e7ocu\u011fun v\u00fccudunda da yan\u0131k ve kesi izleri bulunmu\u015ftu.\r\n,Bursa'n\u0131n Gemlik il\u00e7esinde v\u00fccudunda kesi ve yan\u0131k izleriyle \u00f6l\u00fc bulunan 9 ya\u015f\u0131ndaki Muhammed H\u00fcseyin soru\u015fturmas\u0131 derinle\u015ftiriliyor. ,Gemlik'te 9 ya\u015f\u0131ndaki Suriyeli Muhammed H\u00fcseyin'in evinde \u00f6l\u00fc bulunmas\u0131n\u0131n ard\u0131ndan ba\u015flat\u0131lan soru\u015fturma geni\u015fletilerek devam ediyor.,Gemlik \u0130l\u00e7e Emniyet M\u00fcd\u00fcrl\u00fc\u011f\u00fc Asayi\u015f b\u00fcrosunun mahalleli ve g\u00f6rg\u00fc \u015fahitlerinin ifadesi ve savc\u0131l\u0131k talimat\u0131yla k\u00fc\u00e7\u00fck \u00e7ocu\u011fun babas\u0131 ve \u00fcvey annesi ile iki karde\u015finin g\u00f6zalt\u0131na almas\u0131n\u0131n ard\u0131ndan, k\u00fc\u00e7\u00fck \u00e7ocu\u011fun maruz kald\u0131\u011f\u0131 i\u015fkence ile alakal\u0131 mahallenin Cimer'e de \u015fikayette bulundu\u011fu \u00f6\u011frenildi.\r\n,Polisin g\u00f6zalt\u0131na ald\u0131\u011f\u0131 \u00fcvey anne, baba ve 2 karde\u015fin sorgusu devam ederken, mahalle sakinlerinin Cumhurba\u015fkanl\u0131\u011f\u0131 \u0130leti\u015fim Merkezi'ne yakla\u015f\u0131k 7 ay \u00f6nce \u015fikayet mektubu yazd\u0131\u011f\u0131 ortaya \u00e7\u0131kt\u0131.\r\n