9 yaşındaki yeğenini 1 yıl boyunca çöp evde tutmuştu, ifadesi ortaya çıktı!

,22 Temmuz 2022 g\u00fcn\u00fc Avukat Batuhan Ar\u0131soy G\u00f6r\u00fckle Polis Merkezi'ne ba\u015fvurarak G\u00f6r\u00fckle Mahallesi Eymir Caddesi \u00fczerindeki bir apartmanda bulunan dairenin bo\u015falt\u0131lmas\u0131na ra\u011fmen Kamuran P\u0131nar A.'n\u0131n hala evi kullanmaya devam etti\u011fini bildirdi. Adrese gidildi\u011finde dairede 44 ya\u015f\u0131ndaki Kamuran P\u0131nar A. ve 15 ya\u015f\u0131ndaki k\u0131z\u0131 Esra Zeynep A. bulundu.,Ayn\u0131 g\u00fcn saat 19.00 s\u0131ralar\u0131nda bahse konu \u00e7\u00f6p eve Nil\u00fcfer Belediyesi Temizlik g\u00f6revlileriyle giden Avukat Batuhan Ar\u0131soy, evin i\u00e7erisinde ve kilitli oldu\u011fu g\u00f6r\u00fclen bir odadaki \u00e7\u00f6plerin aras\u0131nda sa\u011fl\u0131k durumunun iyi olmad\u0131\u011f\u0131 anla\u015f\u0131lan erkek \u00e7ocu\u011fu g\u00f6rd\u00fc. ,Bursa'da bir ev sahibi kirac\u0131s\u0131ndan kira alamad\u0131\u011f\u0131 i\u00e7in mahkemeye ba\u015fvurdu. Mahkemeden ise evin tahliye edilmesi i\u00e7in karar \u00e7\u0131kt\u0131. Bunun \u00fczerine ekipler tahliye edilecek eve geldiler. Mahkemeye karar\u0131yla bo\u015falt\u0131lacak eve giren ekipler kilitli bir odada 9 ya\u015f\u0131ndaki C.M.A'y\u0131 buldu. ,C.M. A.'n\u0131n annesi teslim alana kadar tedavisinin yapt\u0131r\u0131lmas\u0131 ve \u00c7ocuk Esirgeme Kuruma teslim edilmesi kararla\u015ft\u0131r\u0131l\u0131rken tedavisinin yap\u0131lmas\u0131 akabinde \u00e7ocuk Antalya'dan otob\u00fcsle gelen annesi Yasemin A.'ya teslim edildi. Di\u011fer taraftan Kamuran P\u0131nar A. hakk\u0131nda k\u00fc\u00e7\u00fck \u00e7ocu\u011fun bak\u0131m\u0131n\u0131 yapmamas\u0131 sebebiyle Bursa Cumhuriyet Ba\u015fsavc\u0131l\u0131\u011f\u0131 taraf\u0131ndan yeniden g\u00f6zalt\u0131 karar\u0131 verildi.,\u00c7ocu\u011fun annesinin psikolojik sorunlar\u0131n\u0131n olmas\u0131 sebebiyle velayetinin anneannesine verildi\u011fi, ancak 2020 y\u0131l\u0131nda anneannenin hayat\u0131n\u0131 kaybetmesiyle \u00e7ocu\u011fun, teyzesi Kamuran P\u0131nar A.\u2019ya teslim edildi\u011fi \u00f6\u011frenildi. K\u00fc\u00e7\u00fck \u00e7ocuk bir y\u0131ld\u0131r kilitli kald\u0131\u011f\u0131 odada bayg\u0131n halde bulunurken Bursa Cumhuriyet Ba\u015fsavc\u0131l\u0131\u011f\u0131'n\u0131n talimat\u0131 ile teyze Kamuran P\u0131nar A. Yeniden g\u00f6zalt\u0131na al\u0131nd\u0131.,D\u00fcn Bursa'da ya\u015fanan y\u00fcrek burkan olay T\u00fcrkiye'nin g\u00fcndemine oturdu. \u00d6yle ki k\u00fc\u00e7\u00fck \u00e7ocuk herkesin y\u00fcre\u011fini da\u011flad\u0131. ,G\u00fcvenlik g\u00f6revlisi olarak \u00e7al\u0131\u015ft\u0131\u011f\u0131n\u0131, e\u015finden bo\u015fand\u0131\u011f\u0131 ve 1 \u00e7ocu\u011funun bulundu\u011funu belirten Kamuran P\u0131nar A. ifadesinde, "Ye\u011fenim anneannesi ile beraber kal\u0131yordu. Annem \u00f6ld\u00fckten sonra \u015fehir d\u0131\u015f\u0131nda ya\u015fayan karde\u015fim ile ileti\u015fim kurmaya \u00e7al\u0131\u015ft\u0131m. Fakat annesi \u00e7ocu\u011fu istemedi.,Kamuran P\u0131nar A. Bursa Asayi\u015f \u015eube M\u00fcd\u00fcrl\u00fc\u011f\u00fc ekiplerince yeniden g\u00f6zalt\u0131na al\u0131n\u0131rken emniyette susma hakk\u0131n\u0131 kullanan teyze, savc\u0131l\u0131ktaki ifadesinde, annesi istemedi\u011fi i\u00e7in ye\u011fenine kendisinin bakt\u0131\u011f\u0131n\u0131 s\u00f6yledi.,Kamuran P\u0131nar A. ve k\u0131z\u0131 hakk\u0131nda '\u00c7ocu\u011fun Ka\u00e7\u0131r\u0131lmas\u0131 ve Al\u0131konulmas\u0131, Basit Yaralama su\u00e7lar\u0131ndan ayr\u0131 ayr\u0131 kay\u0131t bulundu\u011fu anla\u015f\u0131ld\u0131. Kamuran P\u0131nar A. hakk\u0131nda k\u0131z karde\u015fi Yasemin A. taraf\u0131ndan yap\u0131ld\u0131\u011f\u0131 anla\u015f\u0131lan bir \u015fikayet ile ilgili yakalama karar\u0131 \u00e7\u0131kar\u0131ld\u0131\u011f\u0131 \u00f6\u011frenildi.\r\n\u0130ki isim yakalanarak gerekli i\u015flemeleri i\u00e7in Polis merkezine intikal ettirildi. Yakalama karar\u0131n\u0131n gere\u011fi olarak yap\u0131lan i\u015flemler ard\u0131ndan n\u00f6bet\u00e7i savc\u0131s\u0131n\u0131n talimat\u0131 ile serbest b\u0131rak\u0131ld\u0131lar.\r\n\r\n,K\u00fc\u00e7\u00fck \u00e7ocuk 1 y\u0131ld\u0131r kilitli kald\u0131\u011f\u0131 odada beslenememi\u015f ve zay\u0131f d\u00fc\u015fm\u00fc\u015ft\u00fc. Bak\u0131ms\u0131zl\u0131ktan t\u0131rnaklar\u0131 ve sa\u00e7lar\u0131 uzayan k\u00fc\u00e7\u00fck \u00e7ocuk resmen \u00f6lmek \u00fczere bulundu.,O y\u00fczden \u00e7ocu\u011fu yan\u0131ma ald\u0131m. Annesi istemedi\u011fi i\u00e7in ye\u011fenime ben bak\u0131yordum. Karde\u015fimin \u00e7ocu\u011funu kabul etmesi i\u00e7in de zaman zaman ileti\u015fim kurup, ikna etmeye \u00e7al\u0131\u015f\u0131yordum" dedi.\r\n,Polise verilen bilgi \u00fczerine isminin C.M. A. oldu\u011funu ve 2012 do\u011fumlu oldu\u011funu belirlenen \u00e7ocuk, annesinin Kamuran P\u0131nar A. oldu\u011funu beyan etti. Yap\u0131lan sorgulamalarda buluntu \u00e7ocu\u011fun annesinin Kamuran P\u0131nar A.\u2019n\u0131n k\u0131z karde\u015fi Yasemin A. oldu\u011fu tespit edildi.,\u015eahs\u0131n 5 Mart 2020 tarihinde \u0130stanbul \u015eile'de annesinin cenazesinden sonra karde\u015fi olan Kamuran P\u0131nar A.'n\u0131n o\u011flunu ka\u00e7\u0131rd\u0131\u011f\u0131n\u0131 ve bu tarihe kadar haber alamad\u0131\u011f\u0131n\u0131 \u015feklinde m\u00fcracaat\u0131 oldu\u011fu anla\u015f\u0131ld\u0131.