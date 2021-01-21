90'lık delikanlının sağlık sırrına çok şaşıracaksınız... 30 yıldır bunu yapıyor!

\u00c7ar\u015famba il\u00e7esi Kocakavak Mahallesi'nde ya\u015fayan 90 ya\u015f\u0131ndaki Yunus Ayg\u00fcn, 30 y\u0131ld\u0131r kar suyu i\u00e7iyor. ,Evinin sa\u00e7a\u011f\u0131ndan eriyen kar bir plastik bidona ak\u0131yor. Bu suyu daha sonra s\u00fczge\u00e7ten ge\u00e7iren Akg\u00fcn, kar suyunu afiyetle i\u00e7iyor. Herkese kar suyu \u00f6nerdi\u011fini s\u00f6yleyen Ayg\u00fcn, "Kar suyu ile ilgili \u00e7ok \u00f6nce televizyonda dinledim. 'Kar suyu \u00e7ok sa\u011fl\u0131kl\u0131', 'kar suyu uzun \u00f6m\u00fcrl\u00fc', 'kar suyu beyazlat\u0131r' i\u00e7in diye yay\u0131n yapt\u0131lar. Ben de kar suyu i\u00e7meye ba\u015flad\u0131m. Ben kar suyunun faydas\u0131n\u0131 g\u00f6rd\u00fcm. Doktora fazla gitmedim. Ya\u015fl\u0131y\u0131m ben bir de \u00fcz\u00fcnt\u00fcl\u00fcy\u00fcm. Doktora sadece 6 ayda bir sa\u011fl\u0131k taramas\u0131ndan ge\u00e7memiz gerekti\u011fi i\u00e7in gittim. Bende bir tek ba\u015f d\u00f6nmesi var. Bunun d\u0131\u015f\u0131ndan hi\u00e7 bir \u015feyim yok. Kar suyundan \u00e7ok memnunum. ,Bu ya\u015f\u0131ma kadar bir dal sigara, bir yudum i\u00e7ki i\u00e7medim. Faydas\u0131n\u0131 da g\u00f6rd\u00fcm. Yaz, k\u0131\u015f kar suyu i\u00e7iyorum. Kaplar dolu. Evin sa\u00e7a\u011f\u0131nda akan kar sular\u0131 kaplara birikiyor. Oradan s\u00fczerek daha k\u00fc\u00e7\u00fck kaplara dolduruyorum. Mis gibi tatl\u0131 sudur. Ben isterim kar hi\u00e7 ziyan olmas\u0131n. ,B\u00fcy\u00fck b\u00fcy\u00fck hastaneler, havaalanlar\u0131 yap\u0131l\u0131yor. B\u00fcy\u00fck depolarda yap\u0131lsa susuzluk \u00e7ekiyor baz\u0131 yerler oralara g\u00f6nderseler k\u00f6t\u00fc m\u00fc olur" diye konu\u015ftu.\r\n,K\u0131z\u0131 Hanife Aksin ise, "Kar suyu sa\u00e7aktan ak\u0131yor. Temiz bir kap ile bidonlara dolduruyor. \u0130steyenlere \u015fi\u015fe ile veriyor. Bu bidonlar\u0131n i\u00e7inde su yaz k\u0131\u015f duruyor. Hi\u00e7 bir \u015fey olmuyor cam gibi duruyor" \u015feklinde konu\u015ftu.