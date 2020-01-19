90 yaşında kursa yazıldı, öğretmen oldu!

Bursa\u2019da 90 ya\u015f\u0131ndaki bir kad\u0131n, kursiyer olarak gitti\u011fi e\u011fitim merkezinde \u00f6\u011fretmenlik yap\u0131yor.,Nil\u00fcfer Belediyesi Olgun Gen\u00e7lik Merkezi ile 6 ay \u00f6nce tan\u0131\u015fan 90 ya\u015f\u0131ndaki Sevin\u00e7 Sezer, filografi ve koza \u00e7i\u00e7ek kursuna ba\u015flad\u0131. \u0130lerleyen g\u00fcnlerde r\u00f6lyef sanat\u0131nda da ba\u015far\u0131l\u0131 olan Sezer, kursiyer olarak gitti\u011fi e\u011fitim merkezinde g\u00f6n\u00fcll\u00fc \u00f6\u011fretmenlik yapmaya ba\u015flad\u0131. Uzun y\u0131llard\u0131r r\u00f6lyefle u\u011fra\u015fan Sezer, her pazartesi k\u0131z\u0131 \u00d6zlem \u00d6zg\u00fcler ile Olgun Gen\u00e7lik Merkezi\u2019ne geliyor. 10\u2019dan fazla \u00f6\u011frencisiyle tecr\u00fcbelerini payla\u015f\u0131yor. ,Daha \u00f6nce \u0130stanbul\u2019da da kurslara kat\u0131lan Sezer\u2019in eserleri \u00e7e\u015fitli galerilerde sergilendi. \u00d6\u011fretmenli\u011fin yan\u0131 s\u0131ra koza \u00e7i\u00e7ek kursuna da \u00f6\u011frenci olarak devam eden Sezer, evinde de d\u00fczenli olarak kitap okuyor ve bilmece \u00e7\u00f6z\u00fcyor. \u0130ki \u00e7ocuk ve iki torun sahibi Sevin\u00e7 Sezer, hayat\u0131n\u0131n sonuna kadar \u00e7al\u0131\u015fmaya devam edece\u011fini dile getiriyor.,R\u00f6lyefin 3 boyutlu resim oldu\u011funu ifade eden Sevin\u00e7 Sezer, \u201c\u0130lk \u00f6nce buradan haberim yoktu. Bir arkada\u015f\u0131n uyar\u0131s\u0131yla buraya gedik. \u0130lk \u00f6nce di\u011fer kurslar\u0131 dola\u015ft\u0131k ama Ayla han\u0131m\u0131n \u0131srar\u0131yla ve arzusuyla r\u00f6lyef kursunu a\u00e7maya karar verdik. Kursa gelen arkada\u015flar da \u00e7ok hevesli, gayet g\u00fczel \u00e7al\u0131\u015fma yap\u0131yorlar. Haftada bir g\u00fcn geliyorum, 4-5 saat devaml\u0131 \u00e7al\u0131\u015f\u0131yoruz. Ayn\u0131 zamanda koza \u00e7i\u00e7ek kursuna geliyor, onunla u\u011fra\u015f\u0131yorum. Bol bol kitap okuyor, bilmece \u00e7\u00f6z\u00fcyorum\u201d dedi.,\u00d6\u011frenmenin ya\u015f\u0131n\u0131n olmad\u0131\u011f\u0131n\u0131 belirten Sezer, \u201cOnun i\u00e7in herkese b\u00f6yle kurslara gitmelerini tavsiye ediyorum. Mesela bir tablonun yap\u0131m\u0131ndan s\u00f6z edecek olursam o eserin b\u00fcy\u00fckl\u00fc\u011f\u00fcne ve detaylar\u0131na g\u00f6re de\u011fi\u015fiyor. A\u015fa\u011f\u0131 yukar\u0131 devaml\u0131 \u00e7al\u0131\u015f\u0131rsan\u0131z 15 g\u00fcnde g\u00fczel bir tablo meydana \u00e7\u0131kar. Ben herkese tavsiye ediyorum\u201d diye konu\u015ftu.\r\nEskiden beri g\u00fczel sanatlara ayr\u0131 bir ilgisinin oldu\u011funun alt\u0131n\u0131 \u00e7izen Sezer, \u201cBen g\u00fczel sanatlar\u0131 \u00e7ok severdim. \u0130stanbul\u2019da ikamet ederken b\u00f6yle kurs a\u00e7\u0131ld\u0131\u011f\u0131n\u0131 duydum ve gittim. Orada da g\u00fczel \u015feyler ortaya \u00e7\u0131kt\u0131. Yapt\u0131klar\u0131m\u0131n hepsi Feshane\u2019de b\u00fcy\u00fck sergide yer ald\u0131. Bu \u00e7al\u0131\u015fmalar ger\u00e7ekten beyni \u00e7al\u0131\u015ft\u0131r\u0131yor. Devaml\u0131 \u2018ne yapaca\u011f\u0131m, neyle yapaca\u011f\u0131m\u2019 diye d\u00fc\u015f\u00fcn\u00fcyorsunuz. Ben ya\u015fta, hatta benden daha gen\u00e7 diyeyim, 55 ya\u015ftaki \u00fcst\u00fc han\u0131mlara tavsiye etti\u011fim bir \u015feydir. Hem zevk alarak \u00e7al\u0131\u015f\u0131yorlar hem de bedenen \u00e7ok faydal\u0131 oldu\u011funa inan\u0131yorum. Tavsiyem hi\u00e7 d\u00fc\u015f\u00fcnmeden kursa gelsinler\u201d ifadelerini kulland\u0131.,Sevin\u00e7 Sezer\u2019in k\u0131z\u0131 \u00d6zlem \u00d6zg\u00fcler de annesi ile birlikte kursa geldi\u011fini belirterek, annesinin her pazartesiyi iple \u00e7ekti\u011fini vurgulad\u0131. \u0130lerleyen ya\u015flarda insanlar\u0131n kendilerini i\u015fe yaramaz diye d\u00fc\u015f\u00fcnmelerinin yanl\u0131\u015f oldu\u011funu anlatan \u00d6zg\u00fcler, \u201cBelirli ya\u015ftan sonra insanlar hayattan kopmu\u015f, i\u015fe yaramayan ki\u015filer olarak kendilerini g\u00f6r\u00fcyorlar. Halbuki bu do\u011fru de\u011fil. Bu t\u00fcr kurslar insan\u0131 geli\u015ftiriyor. Bir hobinin olmas\u0131 insan\u0131n beynini geli\u015ftiriyor. Zaman\u0131 hi\u00e7bir \u015fekilde geriye alamay\u0131z, ama beynimizi gen\u00e7le\u015ftirebiliriz. Beyni gen\u00e7le\u015ftirmek bedeni de geli\u015ftirmeyi sa\u011fl\u0131yor. Genellikle annem bu t\u00fcr hobilerle u\u011fra\u015ft\u0131\u011f\u0131 i\u00e7in daha din\u00e7 kald\u0131. Yaz d\u00f6neminde annemin y\u00fcr\u00fcmesi de yava\u015flam\u0131\u015ft\u0131, fakat bu kursa ba\u015flad\u0131\u011f\u0131 andan itibaren daha dik y\u00fcr\u00fcd\u00fc\u011f\u00fcn\u00fc g\u00f6zlemledim. Kendinizi me\u015fgul edecek \u015feylerle u\u011fra\u015fmalar\u0131 gerekiyor. Evden d\u0131\u015far\u0131 \u00e7\u0131k\u0131n. Ben merkez \u00e7al\u0131\u015fanlar\u0131na ve Nil\u00fcfer Belediye Ba\u015fkan\u0131 Turgay Erdem\u2019e \u00e7ok te\u015fekk\u00fcr ediyorum\u201d dedi.,Nil\u00fcfer Belediye Ba\u015fkan Yard\u0131mc\u0131s\u0131 Sibel \u00d6zer, Olgun Gen\u00e7lik Merkezi hakk\u0131nda bilgi verdi. \u00d6zer, \u201cHedefimiz 55 ya\u015f \u00fcst\u00fcnde bize ve merkezimize kat\u0131lan ki\u015filere aktif bir \u015fekilde ya\u015f almalar\u0131n\u0131 sa\u011flamakt\u0131r. Resim, m\u00fczik, spor, d\u00fc\u015f\u00fcnce gibi \u00e7ok farkl\u0131 alanlarda at\u00f6lye \u00e7al\u0131\u015fmalar\u0131 yap\u0131yoruz. Yoga, dans, \u0130ngilizce kursu, tango gibi \u00e7e\u015fitli alanlarda \u00e7al\u0131\u015fmalar y\u00fcr\u00fctmektey