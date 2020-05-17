91 yılın sıcaklık rekoru kırıldı! 42 dereceye ulaştı...

Adana'da Meteoroloji verilerine g\u00f6re 1929-2020 aras\u0131nda May\u0131s ay\u0131nda \u00f6l\u00e7\u00fclen en y\u00fcksek s\u0131cakl\u0131k bug\u00fcne kadar 41.3 derece olarak \u00f6l\u00e7\u00fcld\u00fc.\r\n,Bug\u00fcn hava s\u0131cakl\u0131\u011f\u0131n\u0131n g\u00f6lgede 42 derece \u00f6l\u00e7\u00fclmesi ile 91 y\u0131l\u0131n s\u0131cakl\u0131k rekoru k\u0131r\u0131ld\u0131.\r\n,G\u00fcne\u015fe direkt maruz kalan termometreler ise 46 dereceyi g\u00f6sterdi.\r\n,Sulama kanallar\u0131na giden vatanda\u015flar havan\u0131n a\u015f\u0131r\u0131 s\u0131cak oldu\u011funu ve evlerde bunald\u0131klar\u0131n\u0131 s\u00f6ylerken, bir vatanda\u015f a\u015f\u0131r\u0131 s\u0131cak nedeniyle g\u00fcne\u015fe ate\u015f etti\u011fini s\u00f6yledi.\r\n,Evlerinde s\u0131caktan bunalan vatanda\u015flar, serinlemek i\u00e7in havuzlar kapal\u0131 olunca sulama kanallar\u0131na ak\u0131n etti.\r\n,Bir vatanda\u015f da \u00e7ocu\u011fuyla birlikte sulama kanal\u0131nda serinledi.\r\n,Vatanda\u015f\u0131n koruyucu yelek giydirdi\u011fi k\u00fc\u00e7\u00fck \u00e7ocuk, havan\u0131n \u00e7ok s\u0131cak oldu\u011funu s\u00f6yledi.\r\n,Temizlik g\u00f6revlileri ba\u015fta olmak \u00fczere baz\u0131 vatanda\u015flar ise s\u0131cakta \u00e7al\u0131\u015fmak zorunda kald\u0131.\r\n,S\u0131caktan insanlar kadar hayvanlar da etkilendi.\r\n,Baz\u0131 hayvanlar parklarda g\u00f6lgede yatarken, g\u00fcvercinler ise parktaki s\u00fcs havuzlar\u0131nda serinledi.\r\n,Adana'da s\u0131caklar\u0131n Per\u015fembe g\u00fcn\u00fcne kadar devam etmesinin beklendi\u011fi ve o g\u00fcnden sonra 8 derece birden d\u00fc\u015fece\u011fi \u00f6\u011frenildi.\r\n,,1929 y\u0131l\u0131ndan bu yana May\u0131s ay\u0131nda \u00f6l\u00e7\u00fclen en y\u00fcksek s\u0131cakl\u0131k de\u011feri oldu!