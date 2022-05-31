AB’nin kararı petrol fiyatlarını vurdu! Brent petrol son 3 ayın zirvesinde

AB ülkelerinin Rus petrolüne karşı aldığı ambargo kararı sonrası Brent petrol uçuşa geçti. AB ülkeleri tarafından alınan kararda Rusya'dan petrol ithalatının yüzde 90'ını bu yılın sonuna kadar kesme konusunda anlaşıldı. Alınan karar sonarı 123 dolara kadar dayanan Brent petrol, son 1 haftada yüzde 9 yükselerek son 3 ayın zirvesini görmüş durumda. Brent petroldeki bu yükseliş ise ‘Benzin ve motorine zam gelecek mi? Akaryakıt fiyatlarına zam gelecek mi?’ sorularını gündeme getirdi.