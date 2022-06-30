ABD açıkladı Brent petrol fırladı! Benzine zam gelecek mi? Gözle pompada (30 Haziran 2022 güncel akaryakıt fiyatları)

ABD Başkanı Biden’ın petrol çıkışı Brent petrol fiyatında düşüşe neden olmuştu. 110 dolara kadar gerileyen Brent petrol ABD’nin stok verilerini açıklamasının ardından tekrardan yükselişe geçti. Petrol fiyatındaki düşüşler ise pompaya indirim olarak yansımıştı. Motorine peş peşe iki indirim gelmişti. Brent petroldeki artış ise ‘Akaryakıta zam gelecek mi?’ sorusunu gündeme getirdi. Peki Brent petrol ne kadar, kaç dolar? Brent petrol yükseldi mi? Benzin ve motorinde indirim ya da zam var mı? İşte 30 Haziran 2022 güncel akaryakıt fiyatları…