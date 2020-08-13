ABD'de 40 bin dönümlük yangın

Amerika Birle\u015fik Devletleri'nin California eyaletinde yang\u0131n \u00e7\u0131kt\u0131.,Los Angeles'da \u00e7\u0131kan yang\u0131n\u0131n dumanlar\u0131 100 kilometre \u00f6teden g\u00f6r\u00fclebiliyor.,Yetkililer k\u0131rsal alanda ba\u015flayan yang\u0131n\u0131n k\u0131sa s\u00fcrede 40 bin d\u00f6n\u00fcml\u00fck alana yay\u0131ld\u0131.,40 bin d\u00f6n\u00fcm, 10 bin futbol sahas\u0131 b\u00fcy\u00fckl\u00fc\u011f\u00fcnde bir alana tekab\u00fcl ediyor.,\u015eimdiye kadar 100'den fazla evin yang\u0131n nedeniyle bo\u015falt\u0131ld\u0131\u011f\u0131 bildirildi.,Yang\u0131na y\u00fczlerce itfaiye erinin m\u00fcdahale etti\u011fi bildirildi.,Geni\u015f alana yay\u0131lan yang\u0131n\u0131n kontrol edilemedi\u011fi belirtiliyor.