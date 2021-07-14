ABD'de aşırı sıcaklar nedeniyle 60'tan fazla orman yangını

ABD\u2019de a\u015f\u0131r\u0131 s\u0131caklar nedeniyle 60\u2019tan fazla orman yang\u0131n\u0131 \u00e7\u0131kt\u0131. En b\u00fcy\u00fc\u011f\u00fc Oregon'da olan yang\u0131nlar Portland'\u0131n neredeyse iki kat\u0131 b\u00fcy\u00fckl\u00fc\u011f\u00fcnde bir alan\u0131 etkiledi. \r\n\r\n,Ulusal Kurumlar Aras\u0131 \u0130tfaiye Merkezi'ne g\u00f6re, yang\u0131nlar nedeniyle onlarca ev yand\u0131 ve binlerce ki\u015fiyi Alaska'dan Wyoming'e tahliye etmeye zorlad\u0131. Arizona, Idaho ve Montana, b\u00fcy\u00fck aktif yang\u0131nlar\u0131n yar\u0131s\u0131ndan fazlas\u0131na ev sahipli\u011fi yap\u0131yor.\r\n\r\n,Bununla birlikte orman yang\u0131nlar\u0131, sadece birka\u00e7 hafta i\u00e7inde tehlikeli hale gelen y\u00fcksek s\u0131cakl\u0131klar\u0131n ikinci dalgas\u0131nda patlak verdi. \r\n\r\n,Ulusal Hava Servisi, s\u0131cak hava dalgas\u0131n\u0131n bir\u00e7ok b\u00f6lgede zirveye ula\u015ft\u0131\u011f\u0131n\u0131 ve a\u015f\u0131r\u0131 s\u0131cakl\u0131k uyar\u0131lar\u0131n\u0131n b\u00fcy\u00fck \u00f6l\u00e7\u00fcde bu haftan\u0131n ortas\u0131nda sona ermesinin beklendi\u011fini duyurdu.\r\n\r\n,Yang\u0131n, ayr\u0131ca California'ya 5 bin 500 megawatt'a kadar elektrik sa\u011flayan \u00fc\u00e7 iletim hatt\u0131ndaki hizmeti b\u00fcy\u00fck \u00f6l\u00e7\u00fcde kesintiye u\u011fratt\u0131 ve elektrik \u015febekesi operat\u00f6r\u00fc, enerji tasarrufu talebinde bulundu.\r\n\r\n,\u00d6te yandan, ABD'deki en b\u00fcy\u00fck yang\u0131n, Oregon'un g\u00fcneybat\u0131s\u0131ndaki Californiya s\u0131n\u0131r\u0131nda \u00e7\u0131kt\u0131. Eyalet itfaiye yetkilileri, hafta sonu boyunca iki kat g\u00fc\u00e7lenen, Bootleg yang\u0131n\u0131n\u0131n yakla\u015f\u0131k 2 bin evi tehdit etti\u011fini, en az yedi ev ve 40'tan fazla binay\u0131 k\u00fcl etti\u011fini a\u00e7\u0131klad\u0131.\r\n\r\n,Di\u011fer taraftan, Ulusal Kurumlar Aras\u0131 \u0130tfaiye Merkezi'nin bildirdi\u011fine g\u00f6re, ABD'de son bir ka\u00e7 haftad\u0131r meydana gelen 67 aktif yang\u0131n var ve toplamda 4 bin kilometrekareden fazla alan yand\u0131. Yakla\u015f\u0131k 15 bin itfaiyeci ise \u015fu an yang\u0131nlar\u0131n devam etti\u011fi b\u00f6lgede bulunuyor. \r\n\r\n,Bununla birlikte kurum, 2021'de 2020'ye k\u0131yasla yang\u0131nlarda belirgin bir art\u0131\u015f oldu\u011funu a\u00e7\u0131klad\u0131. Buna g\u00f6re, 1 Ocak'tan 13 Temmuz 2021'e kadar, 2020'nin ayn\u0131 d\u00f6neminde 27 bin 770'e k\u0131yasla 33 bin 953 yang\u0131n meydana geldi.\r\n\r\n,Temmuz'daki s\u0131cak hava dalgas\u0131, ABD'nin bat\u0131s\u0131ndaki, al\u0131\u015f\u0131lmad\u0131k bir Haziran ku\u015fatmas\u0131n\u0131 takip ediyor ve b\u00f6lge genelinde k\u00f6t\u00fcle\u015fen kurakl\u0131k ko\u015fullar\u0131n\u0131n ortas\u0131nda geliyor.\r\n\r\n,Bilim adamlar\u0131, insan kaynakl\u0131 iklim bozulmas\u0131n\u0131n ve yak\u0131t y\u00fcklerini art\u0131ran onlarca y\u0131ll\u0131k yang\u0131n s\u00f6nd\u00fcrme \u00e7al\u0131\u015fmalar\u0131n\u0131n b\u00f6lgedeki yang\u0131n ko\u015fullar\u0131n\u0131 a\u011f\u0131rla\u015ft\u0131rd\u0131\u011f\u0131n\u0131 s\u00f6yledi.\r\n,Di\u011fer taraftan, d\u00fcn Arizona'da a\u015f\u0131r\u0131 s\u0131caktan \u00f6len 43 ki\u015finin cans\u0131z bedeni bulundu. ABD'de yakla\u015f\u0131k 150, Kanada'da ise 700'\u00fc a\u015fk\u0131n ki\u015fi ani ve bunalt\u0131c\u0131 y\u00fcksek s\u0131cakl\u0131k nedeniyle hayat\u0131n\u0131 kaybetti.\r\n,.