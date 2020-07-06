Koronavirüsten sonra 'beyin yiyen amip' kabusu!

ABD'nin g\u00fcney eyaletlerinden Florida'da koronavir\u00fcs vaka say\u0131lar\u0131nda patlama ya\u015fan\u0131rken, \u00fclkede bir ba\u015fka kabus daha patlak verdi.\r\n,Enfeksiyonunun Temmuz, A\u011fustos ve Eyl\u00fcl'de g\u00f6r\u00fclmesi olas\u0131l\u0131\u011f\u0131n\u0131n daha y\u00fcksek oldu\u011fu belirtiliyor.\r\nBurunlar\u0131na Naegleria fowleri ka\u00e7an ki\u015filerde y\u00fcksek ate\u015f, mide bulant\u0131s\u0131, kusma, boyun tutulmas\u0131 ve ba\u015f a\u011fr\u0131s\u0131 gibi belirtiler g\u00f6r\u00fcl\u00fcyor. Hastalar genellikle bir hafta i\u00e7inde \u00f6l\u00fcyor.\r\nDOH, hastal\u0131\u011f\u0131n \u00e7ok h\u0131zl\u0131 ilerlemesi nedeniyle bu belirtilerin g\u00f6r\u00fcld\u00fc\u011f\u00fc ki\u015filerin acilen sa\u011fl\u0131k kurulu\u015flar\u0131na ba\u015fvurmalar\u0131n\u0131 istedi.\r\n,\u00c7o\u011funlukla g\u00f6l ve nehir gibi tatl\u0131 sularda bulunan tek h\u00fccreli Naegleria fowleri, sadece burun yoluyla bula\u015f\u0131yor ve insandan insana ge\u00e7miyor. Florida Sa\u011fl\u0131k Dairesi, bu vakada hastal\u0131\u011f\u0131n nas\u0131l bula\u015ft\u0131\u011f\u0131n\u0131 ve hastan\u0131n durumu hakk\u0131nda ayr\u0131nt\u0131 vermedi.\r\n\r\n,D\u00fcnyay\u0131 etkisi alt\u0131na alan koronavir\u00fcs salg\u0131n\u0131 ile m\u00fccadele eden ABD'nin Florida eyaletinde, bir "beyin yiyen amip" vakas\u0131na rastland\u0131.,Florida Sa\u011fl\u0131k Dairesi (DOH), Hillsborough'da ya\u015fayan bir ki\u015finin "Naegleria fowleri" kapt\u0131\u011f\u0131n\u0131 a\u00e7\u0131klad\u0131.Tek h\u00fccreli amip, beyinde enfeksiyona yol a\u00e7\u0131yor ve vakalar genellikle \u00f6l\u00fcmc\u00fcl oluyor.\r\n\r\n,Enfeksiyonlar ABD'nin g\u00fcney eyaletlerinde g\u00f6r\u00fcl\u00fcyor. Florida'da 1962'den beri sadece 37 vaka rapor edildi.\r\nAncak enfeksiyonun \u00f6l\u00fcmc\u00fcl olmas\u0131 nedeniyle DOH, Hillsborough b\u00f6lgesinde ya\u015fayanlar i\u00e7in uyar\u0131 yay\u0131mlad\u0131, \u00e7e\u015fmeler, g\u00f6l, nehir, yapay g\u00f6l ve kanallar gibi su kaynaklar\u0131nda dikkatli olunmas\u0131 \u00e7a\u011fr\u0131s\u0131 yapt\u0131.\r\n