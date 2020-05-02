ABD'de binlerce kişiden 'Evde Kal' karşıtı protesto

ABD\u2019nin California eyaletinde on binlerce ki\u015fi koronavir\u00fcs salg\u0131n\u0131na kar\u015f\u0131 \u201cEvde Kal\u201d uyar\u0131lar\u0131n\u0131 protesto etti.,California genelinde gencinden ya\u015fl\u0131s\u0131na on binlerce ki\u015fi California Valisi Gavin Newsom\u2019\u0131n ve yerel y\u00f6netimlerin \u201cEvde Kal\u201d \u00e7a\u011f\u0131r\u0131lar\u0131n\u0131 protesto etti. D\u00fcn itibar\u0131yla eyalet plajlar\u0131n\u0131 da kapatan Vali Newsom sert ele\u015ftirilirken bir\u00e7ok protestocunun sosyal mesafe, maske kullan\u0131m\u0131 gibi kurallar\u0131 uygulamad\u0131klar\u0131 g\u00f6zlemlendi.,G\u00f6steriler en \u00e7ok Orange County, Los Angeles ve California\u2019n\u0131n ba\u015fkenti Sacramento\u2019da yo\u011funla\u015f\u0131rken g\u00f6stericiler ABD Ba\u015fkan\u0131 Donald Trump\u2019\u0131n salg\u0131na kar\u015f\u0131 a\u00e7\u0131klamalar\u0131na destek verip Californial\u0131 yetkililerin haklar\u0131n\u0131 \u00e7i\u011fnedi\u011fini belirtti.,Protestolarda polis geni\u015f g\u00fcvenlik \u00f6nlemleri al\u0131rken m\u00fcdahale etmekten ka\u00e7\u0131nd\u0131. Orange County \u015eerifi Don Bares kendi b\u00f6lgesinde herhangi bir tutuklama yapmay\u0131 planlamad\u0131\u011f\u0131n\u0131 a\u00e7\u0131klarken, \u015eerif ofisi s\u00f6zc\u00fcs\u00fc Carrie Braun, \u201c\u0130nsanlar sosyal mesafeyi koruduklar\u0131 ve beklenildi\u011fi gibi davrand\u0131\u011f\u0131 s\u00fcrece plajlardan yararlanan insanlar\u0131 su\u00e7lamay\u0131 d\u00fc\u015f\u00fcnm\u00fcyoruz\u201d dedi.,Los Angeles\u2019ta Belediye binas\u0131 \u00f6n\u00fcnde ger\u00e7ekle\u015fen protestolarda da halk Los Angeles Belediye Ba\u015fkan\u0131 Eric Garcetti ve Vali Newsom i\u00e7in istifa \u00e7a\u011fr\u0131s\u0131 yaparken \u201c\u00d6zg\u00fcr ABD\u201d ve \u201c\u00d6zg\u00fcr Halk\u201d sloganlar\u0131 att\u0131. Protestolar\u0131 bir\u00e7ok ki\u015fi de ara\u00e7lar\u0131 ile korna \u00e7alarak destekledi.,Protestolar s\u0131ras\u0131nda kar\u015f\u0131t g\u00f6r\u00fc\u015fl\u00fcler ile ara s\u0131ra ortaya \u00e7\u0131kan tart\u0131\u015fmalar polis taraf\u0131ndan h\u0131zl\u0131ca yat\u0131\u015ft\u0131r\u0131l\u0131rken protestocular g\u00fcn\u00fcn sonunda olays\u0131z \u015fekilde da\u011f\u0131ld\u0131.\r\nCalifornia eyaletinde koronavir\u00fcs vaka say\u0131s\u0131 52 bin 25'e, \u00f6l\u00fc say\u0131s\u0131 ise 2 bin 124'e y\u00fckseldi. Vakalar\u0131n b\u00fcy\u00fck bir k\u0131sm\u0131 ise Los Angeles\u2019ta bulunuyor.,KAYNAK: \u0130HA