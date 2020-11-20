ABD’de boğuşurken ölen dinozor fosilleri bulundu

Arkeologlar 2006\u2019da ABD\u2019nin Montana eyaletinde iki dinozor fosili buldu.\r\n,.,North Carolina\u2019da Do\u011fal Bilimler M\u00fczesi\u2019ne ba\u011f\u0131\u015flanan fosiller seneye sergilenecek.,14 tonluk iskeletleri \u00e7\u0131karmak y\u0131llar ald\u0131. Fosillerin T-rex (Tiranozor) ve Triceratops t\u00fcr\u00fc dinozorlara ait oldu\u011funu tespit eden arkeologlar, kemiklere bak\u0131l\u0131rsa bunlar\u0131n bo\u011fu\u015farak \u00f6ld\u00fcklerini ifade ettiler. ,\u0130lk kez b\u00fct\u00fcn halde bir Tiranozor iskeleti ke\u015ffedilirken, di\u015fleri de Triceratops'un v\u00fccuduna saplanm\u0131\u015f halde bulundu. \r\n\r\n