.,ABD'nin Texas eyaletinde g\u00f6r\u00fclen hortum felaketi ya\u015fand\u0131. Cep telefonu kameras\u0131na yans\u0131yan korkun\u00e7 anlarda dev hortumun ortal\u0131\u011f\u0131 sava\u015f alan\u0131na \u00e7evirdi\u011fi g\u00f6r\u00fcld\u00fc.,Cep telefonu kameras\u0131na yans\u0131yan korkun\u00e7 anlarda dev hortumun ortal\u0131\u011f\u0131 sava\u015f alan\u0131na \u00e7evirdi\u011fi g\u00f6r\u00fcld\u00fc. ,Dallas'\u0131n bat\u0131s\u0131ndaki Jack County'de bulunan 80 civar\u0131nda ev ve i\u015fyerinde b\u00fcy\u00fck hasar meydana geldi. \u00dclkedeki elektrik kesintilerini takip eden PowerOutage.US'a g\u00f6re Teksas genelinde 54 binden fazla hane de elektriksiz kald\u0131.