ABD'de Doğu Yakası ve başkent Washington kar fırtınasının etkisi altında

Beyaz Saray'dan sabah yap\u0131lan a\u00e7\u0131klamada, g\u00fcn i\u00e7inde ger\u00e7ekle\u015ftirilmesi planlanan bas\u0131n brifinginin iptal edildi\u011fi duyuruldu.\r\n\r\n,ABD'nin ba\u015fkenti Washington DC'ye 2022'nin ilk kar\u0131 d\u00fc\u015ft\u00fc, federal ofisler ve okullar tatil edildi. ,ABD'nin Do\u011fu Yakas\u0131 ve ba\u015fkent Washington kara teslim oldu, 20 milyondan fazla ki\u015fi i\u00e7in "kar f\u0131rt\u0131nas\u0131" uyar\u0131s\u0131 yap\u0131ld\u0131.\r\n\r\n,B\u00f6lgedeki Covid-19 test ve a\u015f\u0131 merkezleri de yo\u011fun kar ya\u011f\u0131\u015f\u0131 nedeniyle bug\u00fcn faaliyet g\u00f6stermeyece\u011fini duyurdu.\r\nNew York ve New Jersey eyaletleri ba\u015fta olmak \u00fczere Do\u011fu Yakas\u0131'ndaki bir\u00e7ok eyalette de s\u00fcr\u00fcc\u00fcler i\u00e7in "kar f\u0131rt\u0131nas\u0131" uyar\u0131s\u0131 yap\u0131ld\u0131.,Ba\u015fkent Washington ile Maryland ve Virginia eyaletlerinin Washington'a yak\u0131n b\u00f6lgelerinde okullar ve federal ofisler tatil edildi.\r\n\r\n,Ulusal Hava Durumu Hizmetleri Biriminden (NWS) yap\u0131lan a\u00e7\u0131klamada, Washington ve \u00e7evresinde kar kal\u0131nl\u0131\u011f\u0131n\u0131n 7 ila 17 santimetre ve r\u00fczgar\u0131n h\u0131z\u0131n\u0131n saatte 56 kilometreye ula\u015fmas\u0131n\u0131n beklendi\u011fi belirtildi, s\u00fcr\u00fcc\u00fclere "mecbur kalmad\u0131k\u00e7a yola \u00e7\u0131kmama" uyar\u0131s\u0131 yap\u0131ld\u0131.,U\u00e7u\u015flar\u0131 takip eden "FlightAware.com" isimli internet sitesi, yo\u011fun kar ya\u011f\u0131\u015f\u0131 ve f\u0131rt\u0131na nedeniyle \u00e7ok say\u0131da u\u00e7u\u015fun iptal edildi\u011fini ya da ertelendi\u011fini a\u00e7\u0131klad\u0131.,.