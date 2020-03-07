ABD'den dolar için flaş coronavirüs kararı!

ABD'den dolar i\u00e7in fla\u015f coronavir\u00fcs karar\u0131 geldi.,ABD Merkez Bankas\u0131 (Fed), yeni tip koronavir\u00fcs\u00fc (Kovid-19) ile m\u00fccadele kapsam\u0131nda, Asya'dan gelen dolarlar\u0131 karantinaya almaya ba\u015flad\u0131.\r\n\r\n,Kovid-19 salg\u0131n\u0131 d\u00fcnya genelinde h\u0131zla yay\u0131lmaya devam ederken, Fed de vir\u00fcs\u00fcn yay\u0131lmas\u0131n\u0131 engellemek amac\u0131yla Asya'dan \u00fclkeye d\u00f6nen dolarlara y\u00f6nelik 21 \u015eubat itibar\u0131yla yeni bir tedbir uygulamaya koydu.\r\n\r\n,AA muhabirinin Fed'den edindi\u011fi bilgiye g\u00f6re, banka Asya'dan gelen dolarlar\u0131 \u00fclkede yeniden kullan\u0131ma sunmadan \u00f6nce karantinaya almaya ba\u015flad\u0131.\r\n\r\n,Bu kapsamda, Fed \u015fubelerinin Asya'dan \u00fclkeye d\u00f6nen dolarlar\u0131 finansal kurumlara da\u011f\u0131tmadan \u00f6nce 7 ile 10 g\u00fcn aras\u0131nda \u00f6nlem olarak tuttu\u011fu aktar\u0131ld\u0131.\r\n,Uygulaman\u0131n ne zamana kadar s\u00fcrece\u011fi ise belirtilmedi.\r\n\r\n