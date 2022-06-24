ABD istihbaratından korkutan iddia: Limanlara mayın döşediler

ABD d\u00fcn ayr\u0131ca, Ukrayna'n\u0131n en b\u00fcy\u00fck ikinci \u015fehri olan Mykolaiv'deki Nika-Tera tah\u0131l terminaline 4 Haziran'da Rus sald\u0131r\u0131s\u0131nda verilen hasar\u0131n \u00f6l\u00e7e\u011fini g\u00f6steren uydu g\u00f6r\u00fcnt\u00fclerinin gizlili\u011fini kald\u0131rd\u0131.\r\n\r\nABD'li yetkililer "G\u00f6r\u00fcnt\u00fc, Rusya'n\u0131n Ukrayna'y\u0131 i\u015fgalinin, b\u00f6lgedeki tah\u0131l silolar\u0131ndan \u00fc\u00e7\u00fcn\u00fcn yan\u0131 s\u0131ra tah\u0131llar\u0131 gemilere y\u00fckleyen konvey\u00f6r sisteminin yok olmas\u0131na yol a\u00e7t\u0131\u011f\u0131n\u0131 a\u00e7\u0131k\u00e7a ortaya koyuyor" dedi.,ABD istihbarat\u0131 bu durumun h\u00e2l\u00e2 Ukrayna kontrol\u00fcndeki k\u0131y\u0131 \u015feridini kesmek i\u00e7in ortaya konan bir Rus stratejisi oldu\u011funu s\u00f6yl\u00fcyor. ABD'li bir yetkili, "ABD, Karadeniz filosunun Ukrayna'n\u0131n Odesa ve Ochakiv limanlar\u0131n\u0131 etkin bir \u015fekilde ablukaya alma emri alt\u0131nda oldu\u011fu bilgisine sahip.,ABD'li yetkililer ayr\u0131ca, tah\u0131l ihracat\u0131ndaki kesintinin k\u00fcresel bir k\u0131tl\u0131\u011f\u0131 tetiklemekle tehdit etti\u011fine dikkat \u00e7ekti. Ukrayna'n\u0131n tah\u0131l terminali Mykolaiv'de Rus f\u00fcze sald\u0131r\u0131lar\u0131n\u0131n yol a\u00e7t\u0131\u011f\u0131 hasar\u0131 g\u00f6steren uydu g\u00f6r\u00fcnt\u00fcleri yay\u0131nlad\u0131. Mykolaiv'deki ay\u00e7i\u00e7ek ya\u011f\u0131 depolama tanklar\u0131 da \u00e7ar\u015famba g\u00fcn\u00fc sald\u0131r\u0131ya u\u011frad\u0131. \r\n\r\nUkrayna'n\u0131n d\u00fcnya bu\u011fday ihracat\u0131nda 10'uncu s\u0131rada oldu\u011fu ve bu ihracat\u0131n yakla\u015f\u0131k y\u00fczde 95'inin Karadeniz limanlar\u0131 \u00fczerinden ger\u00e7ekle\u015fiyor. ,Rusya'n\u0131n kuzeybat\u0131 Karadeniz'de may\u0131n d\u00f6\u015femedi\u011fi iddialar\u0131na ra\u011fmen, Rusya'n\u0131n asl\u0131nda Karadeniz'de Ochakiv yak\u0131nlar\u0131ndaki may\u0131nlar\u0131 yerle\u015ftirdi\u011fini do\u011frulayabiliriz. Ayr\u0131ca Rus g\u00fc\u00e7lerinin daha \u00f6nce Dinyeper Nehri'nde de may\u0131n kulland\u0131\u011f\u0131na dair i\u015faretlerimiz var.\u201d s\u00f6zleriyle iddialar\u0131 a\u00e7\u0131klad\u0131.,Rusya-Ukrayna sava\u015f\u0131 devam 4.ay\u0131na girdi. Sava\u015f ile birlikte g\u00fcndeme s\u0131k gelen konulardan biri de Karadeniz\u2019deki may\u0131nlard\u0131. Tah\u0131l krizi ile giderek derinle\u015fen Karadeniz\u2019 may\u0131n d\u00f6\u015femeye ili\u015fkin ABD istihbarat\u0131nda \u00e7arp\u0131c\u0131 bir bilgi payla\u015f\u0131ld\u0131. \u0130ddiaya g\u00f6re, Rus donanmas\u0131na Odesa ve Ochakiv limanlar\u0131na may\u0131n d\u00f6\u015feme emri verildi ve Ukrayna tah\u0131l ihracat\u0131n\u0131n ablukas\u0131n\u0131n bir par\u00e7as\u0131 olarak Dinyeper Nehri'ni ise \u00e7oktan may\u0131nlarla d\u00f6\u015fendi\u011fi belirtildi.,Rusya-Ukrayna sava\u015f\u0131 sonras\u0131 Karadeniz\u2019de may\u0131n riski s\u0131k s\u0131k g\u00fcndeme geldi. ABD istihbarat\u0131 Rus donanmas\u0131 Odesa ve Ochakiv limanlar\u0131na may\u0131n d\u00f6\u015feme emri verildi\u011fini iddia etti.,Rusya\u2019dan gelen cevapta ise tam tersi durumdan s\u00f6z etti. Rusya Karadeniz limanlar\u0131n\u0131n \u00e7evresine may\u0131n d\u00f6\u015fedi\u011fini yalanlad\u0131 ve Kiev'le ilgili iddialar\u0131 tersine \u00e7evirerek Ukraynal\u0131lar\u0131n kendi limanlar\u0131na may\u0131n d\u00f6\u015fedi\u011fini iddia etti.,Tah\u0131l ticareti t\u00fcm d\u00fcnyay\u0131 tehdit eden ve k\u0131tl\u0131\u011fa yol a\u00e7abilecek bir tehdit olu\u015fturdu\u011fu zamanda ABD'li yetkililer ayr\u0131ca, Ukrayna'n\u0131n en b\u00fcy\u00fck ikinci tah\u0131l terminali Mykolaiv'de bu ay\u0131n ba\u015flar\u0131nda Rus f\u00fcze sald\u0131r\u0131lar\u0131n\u0131n yol a\u00e7t\u0131\u011f\u0131 hasar\u0131 g\u00f6steren uydu g\u00f6r\u00fcnt\u00fclerini de payla\u015ft\u0131. Mykolaiv'deki ay\u00e7i\u00e7ek ya\u011f\u0131 depolama tanklar\u0131 da \u00e7ar\u015famba g\u00fcn\u00fc sald\u0131r\u0131ya u\u011frad\u0131.,Ukrayna'n\u0131n d\u00fcnya bu\u011fday ihracat\u0131nda 10'uncu s\u0131rada oldu\u011fu ve bu ihracat\u0131n yakla\u015f\u0131k y\u00fczde 95'inin Karadeniz limanlar\u0131 \u00fczerinden \u00fclkeyi terk etti\u011fi biliniyor.\r\n\r\n\u00d6te yandan alternatif kara yollar\u0131 incelenirken, \u0130ngiltere, Karadeniz \u00fczerinden kargo gemilerine eskortluk teklif eden T\u00fcrkiye'ye teknik uzmanl\u0131k teklif etti. Ankara da \u00f6nerilen tah\u0131l konvoylar\u0131n\u0131 g\u00f6r\u00fc\u015fmek \u00fczere Rus yetkililerle bir toplant\u0131 tarihi belirleyemedi\u011fini s\u00f6yledi.