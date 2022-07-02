ABD’li dev banka JPMorgan uyardı: Brent petrolde korkunç senaryo! 380 dolara kadar…

Dünyaca ünlü dev banka JPMorgan, G7 zirvesinde Rus petrolüne yönelik alınan üst fiyat sınırının petrol fiyatlarını uçuracağını belirtti. Geçen hafta toplanan Batılı ekonomistler, Rus ekonomisini daraltmak için yeni yaptırım kararların alınacağını söyledi. Ancak uzmanlar alınan kararlarla küresel ekonomilerde büyük zarar oluşabileceğine dair uyarılarda bulundu. Özellikle Brent petrolüm yeniden rekor fiyatlara çıkabileceğini ve bu durumun benzin fiyatlarında büyük artışlara neden olabileceğini söyledi. İşte petrol piyasasında son dakika gelişmeleri…