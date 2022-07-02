BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

ABD’li dev banka JPMorgan uyardı: Brent petrolde korkunç senaryo! 380 dolara kadar…

ABD’li dev banka JPMorgan uyardı: Brent petrolde korkunç senaryo! 380 dolara kadar…

Dünyaca ünlü dev banka JPMorgan, G7 zirvesinde Rus petrolüne yönelik alınan üst fiyat sınırının petrol fiyatlarını uçuracağını belirtti. Geçen hafta toplanan Batılı ekonomistler, Rus ekonomisini daraltmak için yeni yaptırım kararların alınacağını söyledi. Ancak uzmanlar alınan kararlarla küresel ekonomilerde büyük zarar oluşabileceğine dair uyarılarda bulundu. Özellikle Brent petrolüm yeniden rekor fiyatlara çıkabileceğini ve bu durumun benzin fiyatlarında büyük artışlara neden olabileceğini söyledi. İşte petrol piyasasında son dakika gelişmeleri…

Türkiye'de Bugün
Anasayfa
Gündem
Politika
Ekonomi
Dünya
Spor
Teknoloji
Sağlık
Türkiye'de Bugün
Sondakika
Yazarlar
Eğitim
Emlak
Magazin
Kültür-Sanat
Editörün Seçtikleri
Kurumsal
İhlas Gazetecilik Kurumsal
Künye
İletişim
Reklam
Kişisel Verilerin Korunması
Gizlilik İlkeleri
Kullanım Şartları
Privacy Policy
Sosyal Medya
Facebook
Twitter
Linkedin
Google Plus
RSS
E Gazete
Foto Galeri
Türkiye Internet Tv
Merkez Mahallesi 29 Ekim Caddesi İhlas Plaza No:11 A/41 Yenibosna-Bahçelievler/ İSTANBUL COPYRIGHT ©İHLAS GAZETECİLİK Danışma Hattı : 444 0 144