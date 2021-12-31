ABD’nin Colorado eyaletinde çıkan yangınlarda yüzlerce ev kül oldu

ABD\u2019nin Colorado eyaletinde \u00e7\u0131kan yang\u0131nlarda y\u00fczlerce ev k\u00fcl oldu. Louisville ve Superior \u015fehirlerinde yakla\u015f\u0131k 34 bin ki\u015fi tahliye edildi.,ABD\u2019nin Colorado eyaleti yang\u0131nla m\u00fccadele ediyor. Eyalette etkisini s\u00fcrd\u00fcren yang\u0131nlar nedeniyle yakla\u015f\u0131k 600 ev hasar g\u00f6rd\u00fc.,Eyalete ba\u011fl\u0131 Boulder County\u2019de yang\u0131n, d\u00fcn sabah saatlerinde ba\u015flad\u0131.\r\n\r\n,Saatte 169 kilometre h\u0131za varan r\u00fczgar\u0131n etkisiyle k\u0131sa s\u00fcrede yerle\u015fim yerlerine ula\u015fan yang\u0131nda, yakla\u015f\u0131k 600 ev, bir otel ve bir al\u0131\u015fveri\u015f merkezi k\u00fcl oldu.\r\n\r\n,Yetkililer, 1\u2019i itfaiye memuru 6 ki\u015finin yaraland\u0131\u011f\u0131n\u0131 bildirdi.\r\n\r\n,Yetkililer, \u00e7ok farkl\u0131 noktalara yay\u0131lan yang\u0131nlar\u0131n bir k\u0131sm\u0131n\u0131n r\u00fczgar\u0131n etkisi ile devrilen elektrik direklerinden kaynakland\u0131\u011f\u0131n\u0131 aktard\u0131.\r\n\r\n,Louisville ve Superior \u015fehirlerinde yakla\u015f\u0131k 34 bin ki\u015fi tahliye edildi.\r\n\r\n,Bilim insanlar\u0131, a\u015f\u0131r\u0131 kuru ve r\u00fczgarl\u0131 havalar\u0131n iklim de\u011fi\u015fikli\u011finin bir yans\u0131mas\u0131 oldu\u011funu ve yang\u0131nlarla m\u00fccadeleyi zorla\u015ft\u0131rd\u0131\u011f\u0131n\u0131 d\u00fc\u015f\u00fcn\u00fcyor.\r\n\r\n,\u00d6te yandan eyalet genelinde, k\u0131\u015f ya\u011f\u0131\u015flar\u0131n\u0131n da mevsim normallerinin alt\u0131nda kald\u0131\u011f\u0131 biliniyor.\r\n,.