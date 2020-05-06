ABD'nin en zengin adası Fisher, koronaya karşı aldığı lüks önlemlerle dikkat çekti

Koronavir\u00fcs\u00fcn en fazla can ald\u0131\u011f\u0131 \u00fclke olan ABD'de bir ada var ki salg\u0131n s\u00fcreciini \u00e7ok farkl\u0131 ge\u00e7iriyor. ,Bir dairenin 3 milyon dolardan ba\u015flad\u0131\u011f\u0131 Fisher Adas\u0131'nda l\u00fcks koronavir\u00fcs \u00f6nlemleri al\u0131n\u0131yor. Sadece sakinlerinin ve \u00e7al\u0131\u015fanlar\u0131n giri\u015fine a\u00e7\u0131k olan adada \u00f6zel al\u0131nan testlerle herkese Kovid-19 testi uyguland\u0131.\r\n,ABD'de \u015fu anda koronavir\u00fcsten dolay\u0131 en fazla can kayb\u0131n\u0131n ya\u015fand\u0131\u011f\u0131 birinci \u00fclke. Vir\u00fcs\u00fcn merkezi haline gelen \u00fclkede t\u0131bb\u0131 malzeme krizi ya\u015fan\u0131rken \u00fclkenin g\u00fcneydo\u011fusundaki bir yer bu konuda ABD'nin geri kalan\u0131ndan epey farkl\u0131 durumda.,Amerika Birle\u015fik Devletleri 600 binden fazla vaka ve 26 bini a\u015fan \u00f6l\u00fc say\u0131s\u0131 koronavir\u00fcs salg\u0131n\u0131n yeni merkezi haline gelmi\u015f durumda. \u00dclkede her g\u00fcn 2 bine yak\u0131n Covid-19 kaynakl\u0131 \u00f6l\u00fcm ger\u00e7ekle\u015fiyor. ABD'nin \u015eikago kentinde yap\u0131lan bir ara\u015ft\u0131rma kent n\u00fcfusunun y\u00fczde 30'unu olu\u015fturan siyahilerin coronadan \u00f6lenlerin y\u00fczde 72'sini olu\u015fturdu\u011funu ortaya koymu\u015ftu.,ABD bas\u0131n\u0131 ise \u00fclkede ba\u015fka bir muhitin hikayesini okuyucular\u0131yla payla\u015ft\u0131. Bloomberg verilerine g\u00f6re ABD'nin en zengin mahallesi olarak nitelendirilen Fisher Adas\u0131'nda corona vir\u00fcs salg\u0131n\u0131 \u00fclkenin kalan\u0131ndan farkl\u0131 bir \u015fekilde ya\u015fan\u0131yor.,Hane ba\u015f\u0131na 2 milyon dolardan fazla gelire sahip olan Florida eyaletindeki Fisher Adas\u0131'nda toplamda 800 ki\u015fi ya\u015f\u0131yor. Ada sadece sakinlerine ve adadakilere hizmet veren i\u015fletmelerde \u00e7al\u0131\u015fanlar\u0131n giri\u015fine a\u00e7\u0131k.,\u00dclke genelinde test oran\u0131 y\u00fczde bir iken ortalama ev fiyatlar\u0131n\u0131n \u00fc\u00e7 milyon dolar oldu\u011fu Miami-Dade il\u00e7esine ba\u011fl\u0131 Fisher Adas\u0131'nda ya\u015fayan herkese test yap\u0131ld\u0131. Miami Herald gazetesinin haberine g\u00f6re ada sakinler hem kendileri hem de adada \u00e7al\u0131\u015fan insanlar i\u00e7in h\u0131zl\u0131 corona vir\u00fcs test kiti sipari\u015f etti.,Miami Health System \u00dcniversitesi'nden al\u0131nan testlerde adadaki test oran\u0131 y\u00fczde y\u00fcze \u00e7\u0131kart\u0131ld\u0131. Sadece teknelerle ula\u015f\u0131labilen adada \u00e7al\u0131\u015fanlara da test yap\u0131ld\u0131. \u00dclkenin genelinde ise corona vir\u00fcs semptomlar\u0131 g\u00f6steren ki\u015filere test yap\u0131labiliyor.,Semptomlar\u0131 g\u00f6steren ki\u015filer test i\u00e7in tarih al\u0131yor ve daha sonra test merkezine gitmek zorunda kal\u0131yor. Ara\u00e7 sahibi olmayan Floridal\u0131lar ise arabadan inilmeden yap\u0131lan bu test hizmetinden ya faydalanam\u0131yor ya da kendisine ara\u00e7 ayarlamak zorunda kal\u0131yor.