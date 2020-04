ABD'yi coronadan sonra fareler de tehdit ediyor

Yeni tip corona virüs (Covid-19) salgını en çok ABD'yi vurdu. ABD'deki vaka sayısı 600 bine yaklaşırken, ölü sayısı da 23 bin 765'e yükseldi. ABD'nin New York eyaletinde koronavirüs vaka sayısı dünyada tüm ülkeleri geçerek 195 bine çıktı. New York'ta ölü sayısı da 10 bini aştı. ABD'de karantina uygulanan New York ve Los Angeles gibi büyük kentleri sadece corona virüsü değil, lağım fareleri de tehdit ediyor. Çöplerden beslenen farelerin yiyecek bulmakta zorlandıkları ve birbirlerini yemeye başladığı ifade ediliyor.