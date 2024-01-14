- Dün Londra ve New York, bugün Washington... On binler Gazze için dalga dalga meydanlara aktı

Böyle bir gösteriye ilk kez katıldığını belirten Hadid, "Filistinlilerin başına gelenler korkunç, yalnızca Gazze'dekilerin değil, Batı Şeria'dakilerin de ama görüyorum ki büyük kitleler halinde ve güçlü bir şekilde geliyoruz. Dünyanın her yerindeki hükümetlere gösteriyoruz, biz Filistin'i destekliyoruz ve bizim arkamızda durmaları gerekiyor." diyerek halkın yönetimler üzerindeki baskısının arttığına dikkati çekti.

Demokrat Parti Senato Seçimleri için aday olan Lübnan asıllı iş adamı Nasser Beydoun, "Bu kalabalık, Washington’daki siyaset makinasına etki etmez çünkü onları AIPAC (Amerikan İsrail Halkla İşleri Komitesi ) satın aldı ve onlara ait. İsrail lobisinin etkisi altındalar. İsrail’in Kongre’yi ve Washington’u işgalini sonlandırmadan, Filistin’in işgalini sona erdiremeyiz.” sözleriyle ABD’nin İsrail’e yönelik silah ve siyasi desteğinin son bulması gerektiğini dile getirdi.