Abdullah Avcı adım adım Süper Lig'e dönüyor! Anlaşma sağlandı

Trabzonspor\u2019da yap\u0131lan g\u00f6r\u00fc\u015fmeler sonucunda Abdullah Avc\u0131 ile nihayet prensip anla\u015fmas\u0131na vard\u0131.,Antalyaspor\u2019un da ilgilendi\u011fi Avc\u0131, Akdeniz ekibinin teklifine te\u015fekk\u00fcr edip geri \u00e7evirdi. Ba\u015fkan Ahmet A\u011fao\u011flu ile Avc\u0131\u2019n\u0131n s\u00fcrekli olarak g\u00f6r\u00fc\u015fmelerde bulundu\u011fu \u00f6\u011frenilirken imzalar\u0131n at\u0131lmas\u0131n\u0131n \u00f6n\u00fcnde art\u0131k p\u00fcr\u00fcz kalmad\u0131., Trabzonspor tecr\u00fcbeli hocayla 2,5 y\u0131ll\u0131k mukavele yapacak. Avc\u0131\u2019n\u0131n kendisi ve yard\u0131mc\u0131lar\u0131n\u0131n y\u0131ll\u0131k \u00fccretleri konusundaki talepleriyle ilgili de anla\u015fmaya var\u0131ld\u0131\u011f\u0131 belirtildi. ,Avc\u0131\u2019n\u0131n devre aras\u0131nda kendi belirleyece\u011fi en az be\u015f oyuncunun transfer edilmesi \u015fart\u0131 da Ba\u015fkan Ahmet A\u011fao\u011flu taraf\u0131ndan kabul edildi., \u00d6te yandan 8 Nisan 2018'de ba\u015fkan se\u00e7ilen A\u011fao\u011flu, be\u015finci teknik direkt\u00f6rle \u00e7al\u0131\u015fm\u0131\u015f olacak. \u0130lk d\u00f6nemde tak\u0131m\u0131n ba\u015f\u0131nda R\u0131za \u00c7al\u0131mbay yer al\u0131yordu. 2018-19 sezonuna ise \u00dcnal Karaman ile ba\u015fland\u0131. ,A\u011fao\u011flu y\u00f6netiminin g\u00f6revde bulundu\u011fu s\u00fcrede en uzun (1.5 y\u0131l) \u00e7al\u0131\u015f\u0131lan teknik adam Karaman oldu. Ard\u0131ndan H\u00fcseyin \u00c7im\u015fir ve Newton g\u00f6reve geldi.,Abdullah Avc\u0131 ad\u0131m ad\u0131m S\u00fcper Lig'e d\u00f6n\u00fcyor! Anla\u015fma sa\u011fland\u0131.. \u0130\u015fte detaylar...