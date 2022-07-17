Abdullah Avcı'dan transfer açıklaması... "Sağ stoper istiyorum. Çok oyuncuyla görüşüyoruz."

Slovenya'da kampının son gününde oynadığı hazırlık maçında Çekya'nın Slovacko takımı ile 2-2 berabere kalan Trabzonspor'un teknik direktörü Abdullah Avcı, oynanan oyundan memnun olduğunu söyledi. Avcı, karşılaşmanın ardından yaptığı açıklamada, sezonun hayırlı olmasını dileyerek, "Kısa bir aradan sonra sezon hazırlıkları başladı. Biliyorsunuz 27 Haziran’da Trabzon’da başladık. Hem ön hazırlıklarımızı hem sağlık testlerimizi, ölçümlerimizi yaptık. Milli takım sürecinde olan hem ulusal oyuncularımız hem kendi milli takımımızda olan oyuncularımız parça parça kampa katıldılar. 30’a yakın antrenman yaptık ve şu ana kadar 2 tane hazırlık maçı oynadık." dedi.