Abel Xavier: İslam sayesinde kendimi yeniden keşfettim

Xavier, 2002-2003 sezonunda Galatasaray’a transferinin ve Türkiye’de yaşamasının, İslam’la tanışması için kendisine bir lütuf olduğunu belirterek, şöyle konuştu: "Doğduğum Mozambik’in kuzeyinde büyük bir Müslüman nüfus var ama ailemde Hristiyan Katolikler de vardı. Ben de Katoliktim. İslam’ı da biliyordum ama bazı şeyleri sadece bilmek yeterli olmuyor, bazen onu yaşamak gerek. Benim şansım Galatasaray’a transfer olmak, Türkiye’de yaşamak oldu. Türkiye’de futbol oynamış olmam, İslam’la ilgili bakışımı tamamen değiştirdi. İstanbul’da İslam’ı daha yakından tanıdım. Futbolu bıraktıktan sonra bir basın toplantısıyla Müslüman olduğumu duyurdum. Futbol oynarken bazı şeyleri çok fazla dile getirmiyorsunuz, yalnızca futbol oynamaya odaklandığınız için. Hayatta önemli olan barış ve huzur içinde yaşamak."