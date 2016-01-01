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GÜNDEM
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Evlenen gençlere 15 bin çeyiz desteği
GÜNDEM
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Kandil ve Hakurk'a hava operasyonu: 6 terörist öldürüldü
GÜNDEM
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Poşetin ücretli hale gelecek olması bez çantalara ilgiyi arttırdı
MEDYA
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MasterChef Şampiyonu KİM OLDU, KİM KAZANDI? 2018 MasterChef BİRİNCİSİ Kim Oldu? Master şef kim kazandı, Master şef şampiyonu ne zaman belli olacak?
MEDYA
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MasterChef Türkiye'de Büyük Ödül Ne Kadar? MasterChef Şampiyonu kaç para alacak? MasterChef 2018 Şampiyonun Ödülü Ne?
MEDYA
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Survivor 2019 Yarışmacıları Kimler? Survivor Ne Zaman Başlayacak? 2019 Survivor Kadrosu Belli Oldu Mu, Kimler Yarışmacı oldu, işte kadro?
GÜNDEM
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Türkiye'den Netanyahu'ya çok sert cevap
SPOR
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Akhisarspor ilk yarıyı Konyaspor maçıyla tamamlayacak
GÜNDEM
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Türkiye'de ilk defa üretildi 22 ülke sıraya girdi
DÜNYA
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Trump, istifa eden Mattis ve McGurk ile ilgili sert konuştu
YAŞAM
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Acı biber turşusu sevenler dikkat!
GÜNDEM
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Diyarbakır'da sokağa çıkma yasağı ilan edildi
SPOR
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Beşiktaşlı taraftarlar, futbolcuları tribüne çağırıp protesto etti
YAŞAM
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Milyoner hırsıza 6 yıl 8 ay hapis cezası
SPOR
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Kasımpaşalı Diagne, Beşiktaş maçında tarihe geçti
GÜNDEM
-
Ümraniye’de 15 yaşındaki genç kız camdan atlayarak intihar etti
GÜNDEM
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1 aydır sahibini bırakıldığı yerde bekliyor
DÜNYA
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Endonezya'daki tsunamide ölü sayısı 168'e yükseldi
GÜNDEM
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Diyarbakır'da PKK'lı bir terörist yakalandı
SPOR
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Canavarlar Kartal'ı yuttu
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Ramazan
Acı biber turşusu sevenler dikkat!
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İnsan sağlığı için yararlı olan acı biberler ve çeşitli acılı baharatlar tüketimi aşırıya kaçıldığında sağlığımızı tehdit edebiliyor.
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