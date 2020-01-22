Acil kodu ile yayınlandı! 41 bin işçi alınacak

\u0130\u015eKUR en az ilkokul mezunu 41 bin personel al\u0131m\u0131 yap\u0131yor! \u0130\u015fte \u0130\u015eKUR i\u015f\u00e7i al\u0131m \u015fartlar\u0131...\r\n,\u0130\u015eKUR 41 bin aktif i\u015f ilan\u0131 oldu\u011funu duyurdu..\r\n,\u0130\u015eKUR'dan yap\u0131lan a\u00e7\u0131klamada, i\u015f ilanlar\u0131n\u0131n acil oldu\u011fu aktar\u0131ld\u0131. .\r\n,\u0130\u015f ilanlar\u0131na ba\u015fvurmak i\u00e7in \u0130\u015eKUR'un sitesine girmek yeterli..\r\n,Aranan 41 bin personelin 6 bin 131'i vas\u0131fs\u0131z eleman olarak belirlendi..\r\n,KPSS \u015fart\u0131 olmayan i\u015f ilanlar\u0131na ba\u015fvurmak i\u00e7in en az ilkokul mezunu olmak gerekiyor. \u0130stihdam\u0131 art\u0131rmak i\u00e7in yeni form\u00fcller \u00fcretmeye \u00e7al\u0131\u015fan \u0130\u015eKUR'da ilanlara her ge\u00e7en g\u00fcn yenileri ekleniyor..\r\n\u0130\u015fte detaylar...\r\n,T\u00fcrkiye \u0130\u015f Kurumu (\u0130\u015eKUR), istihdama b\u00fcy\u00fck katk\u0131 sa\u011fl\u0131yor. 2019 y\u0131l\u0131 verilerine g\u00f6re, \u0130\u015eKUR \u00fczerinden 1.5 milyon ki\u015fi yeni i\u015fine kavu\u015ftu. Kamu kurumlar\u0131n\u0131n yan\u0131 s\u0131ra, bir\u00e7ok \u00f6zel \u015firketin de i\u015f\u00e7i havuzunu \u0130\u015eKUR olu\u015fturuyor. \u0130\u015eKUR bu y\u0131l istihdam\u0131 900 bin ki\u015fi daha fazla art\u0131rmak i\u00e7in kollar\u0131 s\u0131vad\u0131. \u0130\u015eKUR'da y\u0131l\u0131n ilk ay\u0131 itibar\u0131yla 41 bin ki\u015fi i\u00e7in aktif i\u015f ilan\u0131 var. \u0130\u015eKUR'dan yap\u0131lan a\u00e7\u0131klamada bu i\u015f\u00e7ilerin 6 bin 131'i vas\u0131fs\u0131z eleman kategorisinde yer al\u0131yor. \u0130lanlara ba\u015fvurmak i\u00e7in en az ilkokul mezunu olmak \u015fart. \u0130\u015fte \u0130\u015eKUR i\u015f ilanlar\u0131 ile ilgili bilgiler... .\r\n,T\u00fcrkiye \u0130\u015f Kurumu (\u0130\u015eKUR), i\u015fverenden gelen talep do\u011frultusunda son bir aya ait a\u00e7\u0131k i\u015f say\u0131s\u0131n\u0131 a\u00e7\u0131klad\u0131. T\u00fcrkiye genelinde i\u015fverenler, \u0130\u015eKUR \u00fczerinden 41 bin eleman ar\u0131yor. Bunun 6 bin 131'i beden i\u015f\u00e7isi yani vas\u0131fs\u0131z. Yakla\u015f\u0131k 35 bini ise g\u0131dadan turizme, tekstilden in\u015faata bir\u00e7ok alanda i\u015f\u00e7i aray\u0131\u015f\u0131n\u0131 i\u00e7eriyor. \u0130\u015eKUR, 2019'da 1 milyon 350 bin ki\u015fiyi i\u015fe yerle\u015ftirdi. .\r\n,\u0130NTERNETTEN BA\u015eVURU YAPILAB\u0130L\u0130YOR\r\n\u0130\u015fsiz olan, iskur.gov.tr adresinden siteye kaydolup TC kimlik numaras\u0131yla ba\u015fvuru yapabiliyor. Ki\u015fi, \u00f6zge\u00e7mi\u015findeki ki\u015fisel bilgilerle e\u015fle\u015fen i\u015f ilanlar\u0131na do\u011frudan ula\u015fabiliyor. .,\u0130steyen \u0130\u015eKUR il m\u00fcd\u00fcrl\u00fcklerinden de sisteme \u00fcye olup kendine uygun i\u015fe ba\u015fvurabiliyor. Yurt i\u00e7i ve yurt d\u0131\u015f\u0131 i\u015f ilanlar\u0131n\u0131 arayabiliyor, i\u015fverenlerle do\u011frudan temasa ge\u00e7ebiliyor. .\r\n,\u0130\u015eKUR, herhangi bir vasf\u0131 olmayan ki\u015fileri meslek sahibi yapabilmek i\u00e7in \u00fccretsiz 'mesleki e\u011fitim kurslar\u0131' d\u00fczenliyor. \u00dcstelik bu kurslara kat\u0131lanlara g\u00fcnl\u00fck 77 lira ila 85 lira har\u00e7l\u0131k veriyor. Programa kat\u0131labilmek i\u00e7in \u0130\u015eKUR'a kay\u0131tl\u0131 olmak gerekiyor. 16-70 ya\u015f aras\u0131 ve ilk\u00f6\u011fretim ve \u00fcniversite e\u011fitimli herkes ba\u015fvurabilir. Detayl\u0131 bilgi, 'iskur.gov.tr' adresinden al\u0131nabilir. .,Kamuya personel al\u0131m\u0131 2020'de de s\u00fcr\u00fcyor. Devlet Personel Ba\u015fkanl\u0131\u011f\u0131 yeni istihdam edilecek memur ve s\u00f6zle\u015fmeli personeller i\u00e7in ilan a\u00e7t\u0131. \u0130lanlar aras\u0131nda D\u0131\u015fi\u015fleri Bakanl\u0131\u011f\u0131, Tar\u0131m \u0130\u015fletmeleri Genel M\u00fcd\u00fcrl\u00fc\u011f\u00fc, Jandarma ve Sahil G\u00fcvenlik olmak \u00fczere pek \u00e7ok kurum ve \u00fcniversiteler var,Devlet Personel Ba\u015fkanl\u0131\u011f\u0131, personel al\u0131m\u0131 hakk\u0131nda ko\u015ful ve \u015fartlar ile son ba\u015fvuru tarihini de yay\u0131mlad\u0131. \u0130lgilenenler, s\u00f6zle\u015fmeli memur ve personel al\u0131m\u0131 hakk\u0131nda \u00e7\u0131kan ilanlara 'dpb.gov.tr' adresinden ula\u015fabilir. ,- Kuruma kay\u0131tl\u0131 i\u015fsiz olmak, - 18 ya\u015f\u0131n\u0131 tamamlam\u0131\u015f olmak, - Emekli, malul, dul ve yetim ayl\u0131\u011f\u0131 alm\u0131yor olmak, - \u00d6\u011frenci olmamak (a\u00e7\u0131k\u00f6\u011fretim \u00f6\u011frencileri hari\u00e7), - TYP'den yararlan\u0131lmaya ba\u015flanan g\u00fcn itibar\u0131yla Sosyal Yard\u0131m Bilgi sistemi \u00fczerinden yap\u0131lacak sorgulamada herhangi bir nakdi sosyal yard\u0131m alm\u0131yor olmak - \u0130\u015f g\u00fcc\u00fcn\u00fcn ikamet edilen \u015fehirde olmas\u0131 gerekir. .,\u0130\u015eKUR \u00fczerinden personel al\u0131m\u0131 yapan meslekler ise \u015f\u00f6yle: \u00d6n Muhasebeci 905 Kasiyer 828 Garson (Servis Eleman\u0131)745 Konfeksiyon \u0130\u015f\u00e7isi 581 \u00c7a\u011fr\u0131 Merkezi M\u00fc\u015fteri Temsilcisi 577 Dokuma Konfeksiyon Makineci 568 Reyon G\u00f6revlisi 528 Gazalt\u0131 (M\u0131g-Mag) Kaynak\u00e7\u0131s\u0131 474 B\u00fcro Memuru (Genel)465 Ayakkab\u0131 \u0130malat\u00e7\u0131s\u0131462 Ambar\/Depo G\u00f6revlisi371 \u015eof\u00f6r-Y\u00fck Ta\u015f\u0131ma363 G\u00fcvenlik G\u00f6revlisi344 E