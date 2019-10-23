Acun Ilıcalı bombayı patlattı..

Acun Il\u0131cal\u0131, 'Survivor'\u0131n ard\u0131ndan d\u00fcnyaca \u00fcnl\u00fc yar\u0131\u015fman\u0131n da T\u00fcrkiye'de \u00e7ekilece\u011fini duyurdu.\r\n,Yar\u0131\u015fmayla ilgili detaylar\u0131 da a\u00e7\u0131klayan ba\u015far\u0131l\u0131 televizyoncu, 'Exatlon'u \u00fcnl\u00fc YouTuber Orkun I\u015f\u0131tmak'\u0131n sunaca\u011f\u0131n\u0131 belirtti.\r\n,Il\u0131cal\u0131, "Exatlon'u T\u00fcrkiye'de \u00e7ekece\u011fiz ve efsane YouTuberlar yar\u0131\u015facak. O Ses T\u00fcrkiye, Survivor ve MasterChef'le TV8'in yay\u0131n ak\u0131\u015f\u0131 dolu oldu\u011fu i\u00e7in yer yok. TV8'de yay\u0131nlamayaca\u011f\u0131z. G\u00fczel isimler var. \u00c7ocuklar \u00e7ok enerjik. Ola\u011fan\u00fcst\u00fc ses getirecek bir projeye do\u011fru gidiyoruz. \u00fcnl\u00fc YouTuber Orkun I\u015f\u0131tmak sunucu olacak" dedi.,Acun Medya'n\u0131n prod\u00fcksiyonunu yapt\u0131\u011f\u0131 'Exatlon' yar\u0131\u015fmas\u0131 ABD, Meksika, Brezilya, Kolombiya ve Romanya gibi \u00fclkelerde yay\u0131nlan\u0131yor.\r\nAcun Il\u0131cal\u0131,EXATLON NED\u0130R?\r\nY\u00fcksek fizik performans ve konsantrasyon gerektiren yar\u0131\u015fmada; \u00fcnl\u00fcler ve G\u00f6n\u00fcll\u00fcler olarak ayr\u0131lm\u0131\u015f iki tak\u0131m, hem kendi gruplar\u0131n\u0131n galibiyeti hem de bireysel \u015fampiyonluk i\u00e7in parkurlarda m\u00fccadele ediyor.,Acun Il\u0131cal\u0131, sahibi oldu\u011fu TV8 kanal\u0131nda yay\u0131nlanan 'Gel Konu\u015fal\u0131m' program\u0131nda \u00e7arp\u0131c\u0131 a\u00e7\u0131klamalar yapt\u0131.\r\n