Acun Ilıcalı çaresiz kaldı: Kötü haberi Ersin'e söylememiz lazım

ERS\u0130N'\u0130N A\u0130LES\u0130NDEN TALEP GELD\u0130,Acun Il\u0131cal\u0131 \u00e7aresiz kald\u0131: K\u00f6t\u00fc haberi Ersin'e s\u00f6ylememiz laz\u0131m ama nas\u0131l olacak bilemiyorum...,Acun Il\u0131cal\u0131, Survivor \u00fcnl\u00fcler tak\u0131m\u0131nda yar\u0131\u015fan Ersin Korkut'un k\u00f6pe\u011finin \u00f6ld\u00fc\u011f\u00fcn\u00fc ve bunu Ersin'e nas\u0131l haber vereceklerini bilemedi\u011fini s\u00f6yledi.,Acun Il\u0131cal\u0131, "Ersin'in ailesinden bize bir talep geldi. K\u00f6pe\u011finin \u00f6ld\u00fc\u011f\u00fcn\u00fc s\u00f6ylememizi istiyorlar. Sal\u0131 g\u00fcn\u00fc konseyde onu s\u00f6ylemeyi d\u00fc\u015f\u00fcn\u00fcyorum. Ama nas\u0131l s\u00f6yleyece\u011fimi bilmiyorum. K\u00f6pe\u011finin \u00f6ld\u00fc\u011f\u00fcn\u00fc Ersin'e s\u00f6ylemeliyiz" dedi.,Acun Il\u0131cal\u0131, Instagram'dan ger\u00e7ekle\u015ftirdi\u011fi canl\u0131 yay\u0131nda Survivor 2020'de \u00fcnl\u00fcler tak\u0131m\u0131nda yar\u0131\u015fan Ersin Korkut'un k\u00f6pe\u011fi Mes hakk\u0131nda birtak\u0131m a\u00e7\u0131klamalarda bulundu. ,Il\u0131cal\u0131, sal\u0131 g\u00fcn\u00fc konsey toplant\u0131s\u0131nda \u00fcnl\u00fcler tak\u0131m\u0131ndan Survivor Ersin'e k\u00f6pe\u011fi Mes'in \u00f6ld\u00fc\u011f\u00fcn\u00fc s\u00f6yleyece\u011fini a\u00e7\u0131klad\u0131.