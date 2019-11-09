Acun Ilıcalı'dan 'Aylık geliriniz ne kadar?' sorusuna şok cevap!

Kat\u0131ld\u0131\u011f\u0131 canl\u0131 yay\u0131nda samimi itiraflarda bulunan Acun Il\u0131cal\u0131, "Ayl\u0131k gelirin" ve "Ayl\u0131k harcaman ne kadar?" sorular\u0131na da cevap verdi.,Il\u0131cal\u0131, "Ayl\u0131k harcaman ne kadar?" sorusu \u00fczerine, "Onu bilmiyorum ger\u00e7ekten. Ay\u0131p olacak ama bilmiyorum." ,Ben futbol hastas\u0131y\u0131m. Arkada\u015flar\u0131m\u0131 toplay\u0131p yurt d\u0131\u015f\u0131nda ma\u00e7lara \u00e7ok giderim. En b\u00fcy\u00fck l\u00fcks\u00fcm NBA ma\u00e7\u0131n\u0131 \u00f6n s\u0131radan seyretmekti,"Standart bir insanla ayn\u0131 hayat\u0131 ya\u015f\u0131yorum; sinemaya gidiyorum, yeme\u011fe gidiyorum. ,Acun Il\u0131cal\u0131, sunucu Ece Erken\u2019in "Ayl\u0131k gelirin ne kadar?" sorusunu ise "Bizim bunu 6 saat hep beraber hesaplamam\u0131z laz\u0131m. Meksika\u2019dan, Macaristan'dan ne kazand\u0131k falan diye. '\u0130yi kazan\u0131yorum' diyelim\u201d \u015feklinde yan\u0131tlad\u0131.\r\n,\u00dcnl\u00fc yap\u0131mc\u0131, "Belli bir seviyeden sonra her istedi\u011fin \u015feyi alabiliyorsun.", 7 y\u0131l \u00f6nce de her istedi\u011fimi alabiliyordum. Benim maddi bir amac\u0131m olmad\u0131\u011f\u0131 i\u00e7in 'belli bir yere vard\u0131m ve doydum' demiyorum.,Kariyersel olarak bir doyum al\u0131yorum. Para kazanmak gibi bir derdim olmad\u0131" \u015feklinde konu\u015ftu.,D\u00fcnyasal b\u00f6l\u00fcmde ise \u00f6zel u\u00e7a\u011f\u0131mla hokey finaline gidip ertesi g\u00fcn de NBA finaline gitmi\u015fli\u011fim vard\u0131r. Onun masraf\u0131 \u00e7ok y\u00fcksek belki ama o da art\u0131k kendi \u00f6zel zevkim.",Normal \u015fartlarda b\u00fct\u00fcn g\u00fcn i\u015fteyim zaten. 'Acun parti verdi' diye bir \u015fey duydunuz mu?" ifadelerini kulland\u0131.