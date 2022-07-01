Acun Ilıcalı’dan Batuhan’ın annesine zehir zemberek sözler: ‘Bize çamur atmak üzücü, bir anneye yakışmıyor!’

TV8 ekranlarının merakla izlenen yarışması Survivor All Star 2022’de dün akşam şampiyon belli oldu. Yarışmada üçüncü olan Batuhan Karacakaya’nın vedasının ardından sosyal medyada paylaşım yaparak oğlunun elenmesine tepki gösteren Gülhayat Karacakaya’ya, Acun Ilıcalı Survivor finalinde cevap verdi. Ilıcalı, “Bizi suçlamak, çamur atmak bunlar üzücü, bir anneye yakışmayan şeyler” diyerek Batuhan’ın annesine sert çıktı.