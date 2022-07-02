Acun Ilıcalı’dan iddialara belgeli cevap: Yarışmacıların SMS sıralamasını açıkladı

TV8 ekranlarının merakla izlenen yarışması Survivor All Star 2022’de Nisa Bölükbaşı’nın şampiyon olması tartışmaları beraberinde getirdi. Yarışmanın ardından başta Batuhan Karacakaya'nın annesi Gülhayat Karacakaya olmak üzere Nisa’nın şampiyonluğu hak etmediğini söyleyen birçok kişi sosyal medyadan tepki gösterdi. Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı, tartışmalara paylaştığı SMS sıralaması sonuçlarıyla son noktayı koydu.