Acun Ilıcalı'dan şaşırtan açıklama: Lütfen başvurmayın!

Survivor'\u0131n bitmesiyle ba\u015flayacak olan MasterChef yar\u0131\u015fmas\u0131 ile ilgili a\u00e7\u0131klamalar yapan Il\u0131cal\u0131, ba\u015fvuru yap\u0131lmamas\u0131n\u0131 istedi. ,Acun Il\u0131cal\u0131, ''Ba\u015f\u0131ma ilk kez geliyor'' diyerek \u015funlar\u0131 anlatt\u0131:\r\n\r\n"MasterChef program\u0131na \u00e7ok yo\u011fun ba\u015fvuru yap\u0131ld\u0131. Bu sene b\u00fcy\u00fck bir ilgi var. Ancak arkada\u015flar ba\u015fvurulara yeti\u015fmekte zorlan\u0131yor.'',''Ben ba\u015fvurular i\u00e7in anons yapacakt\u0131m ancak arkada\u015flar istemediler. L\u00fctfen MasterChef'e l\u00fctfen ba\u015fvurmay\u0131n. E\u011fer bu i\u015fle \u00e7\u0131lg\u0131nca ilgilenmiyorsan\u0131z ba\u015fvurmay\u0131n.",Survivor 2020'nin son b\u00f6l\u00fcm\u00fcnde final heyecan\u0131 esmeye ba\u015flam\u0131\u015fken Acun Il\u0131cal\u0131'n\u0131n ada konseyindeki a\u00e7\u0131klamalar\u0131 duyanlar\u0131n a\u011f\u0131zlar\u0131n\u0131 a\u00e7\u0131k b\u0131rakt\u0131. ,Acun Il\u0131cal\u0131, MasterChef yar\u0131\u015fmas\u0131n\u0131n Survivor 2020'nin finalinden 2 g\u00fcn sonra TV8'de yay\u0131nlanmaya ba\u015flayaca\u011f\u0131n\u0131 a\u00e7\u0131klad\u0131.,MasterChef'in yeni sezon j\u00fcrisinde ise yine Danilo Zanna, Mehmet Yal\u00e7\u0131nkaya ve Somer Sivrio\u011flu'nun yer almas\u0131 bekleniyor.,S\u00fcrpriz bir isim olup olmayaca\u011f\u0131 ise hen\u00fcz merak konusu.