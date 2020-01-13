Acun Ilıcalı duyurdu! İşte Survivor 2020'nin başlayacağı tarih...

Acun Il\u0131cal\u0131 duyurdu! \u0130\u015fte Survivor 2020'nin ba\u015flayaca\u011f\u0131 tarih...,Eser Yenenler'in program\u0131na konuk olan Acun Il\u0131cal\u0131, y\u0131llard\u0131r ekranlar\u0131n vazge\u00e7ilmez yar\u0131\u015fmas\u0131 olan ve her sene ortalama olarak \u015eubat aylar\u0131ndan ekranlarda yer almaya ba\u015flayan Survivor'un ne zaman ba\u015flayaca\u011f\u0131n\u0131 duyurdu.,\u00dcnl\u00fc televizyoncu Acun Il\u0131cal\u0131, Eser Yenenler Show'un \u00f6zel b\u00f6l\u00fcm\u00fcne konuk oldu. Survivor'dan bahseden Il\u0131cal\u0131, yar\u0131\u015fman\u0131n 16 \u015eubat'ta ba\u015flayaca\u011f\u0131n\u0131 s\u00f6yledi.,Survivor, bu y\u0131l \u00dcnl\u00fcler-G\u00f6n\u00fcll\u00fcler \u015feklinde iki tak\u0131m halinde olacak. Ge\u00e7ti\u011fimiz aylarda yar\u0131\u015fman\u0131n ilk kesinle\u015fen yar\u0131\u015fmac\u0131s\u0131n\u0131n oyuncu Ersin Korkut oldu\u011funu s\u00f6yleyen Il\u0131cal\u0131, bu sefer de yar\u0131\u015fman\u0131n kesinle\u015fen tarihinin 16 \u015eubat oldu\u011funu s\u00f6yledi.,\u00d6te yandan Acun Il\u0131cal\u0131, daha \u00f6nce 'Survivor'\u0131n ilk \u015fampiyonu U\u011fur Pekta\u015f'\u0131n y\u00fczde 90 ihtimalle, 2020 kadrosunda yer alaca\u011f\u0131n\u0131 s\u00f6ylemi\u015fti.,Ge\u00e7ti\u011fimiz y\u0131l T\u00fcrkiye-Yunanistan olarak iki farkl\u0131 \u00fclke yar\u0131\u015fmac\u0131lar\u0131n\u0131n performans sergiledi\u011fi programda, Yusuf Karakaya \u015fampiyonluk ipini g\u00f6\u011f\u00fcslemi\u015fti. ,Yar\u0131\u015fman\u0131n yeni sezonunda yar\u0131\u015facak olan isimler ise hen\u00fcz netle\u015fmedi. Ge\u00e7ti\u011fimiz g\u00fcnlerde TV8'in internet sitesinde, 'Survivor 2020' i\u00e7in \u0130stanbul, Bursa, Sakarya ve Antalya'da se\u00e7melerin ba\u015flad\u0131\u011f\u0131 duyurulmu\u015ftu.