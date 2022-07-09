Acun Ilıcalı "Fenerbahçe başkanlığı düşünüyor musunuz?" sorusuna net cevap verdi

İngiltere Championship ekiplerinden Hull City Başkanı Acun Ilıcalı, Antalyaspor’dan Doğukan Sinik’in transferinde son aşamaya geldiklerini, bunun dışında birkaç oyuncuyla daha görüşmelerin sürdüğünü söyledi. Takımın yeni transferi Ozan Tufan ise Fenerbahçe’de yaşadıklarından dolayı kırgınlıkları olduğunu belirtti... Hull City, yarın Fenerbahçe ile Sakarya’da saat 20.30’da hazırlık maçında karşı karşıya gelecek. Bu müsabaka öncesi Hull City Başkanı Acun Ilıcalı, Başkan Yardımcısı Tan Kesler, Teknik Direktör Shota Arveladze ve yeni transfer Ozan Turan, İstanbul’da bir otelde düzenlenen toplantıda basın mensuplarıyla bir araya geldi.