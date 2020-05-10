Acun Ilıcalı futbol kulübü alabileceğinin sinyalini vermişti... Şok teklif!

Acun Il\u0131cal\u0131, ge\u00e7enlerde kat\u0131ld\u0131\u011f\u0131 canl\u0131 yay\u0131nda \u00f6nemli a\u00e7\u0131klamalarda bulunmu\u015ftu.,Bu yay\u0131nda Avrupa'dan kul\u00fcp alma hedefi oldu\u011funu s\u00f6yleyen Acun Il\u0131cal\u0131'ya ilgin\u00e7 bir teklif geldi.,TFF 3.Lig 3.Grup'ta m\u00fccadele eden ve koronavir\u00fcs salg\u0131n\u0131 nedeniyle liglere ara verilmeden \u00f6nce profesyonel liglerde \u015fampiyon olmay\u0131 garantileyen tek tak\u0131m olan Karacabey Belediyespor'dan Acun Il\u0131cal\u0131'ya ilgin\u00e7 bir teklif geldi.\r\n,Karacabey Belediyespor Ba\u015fkan\u0131 \u0130smail \u00dclker, Avrupa'dan futbol kul\u00fcb\u00fc sat\u0131n alaca\u011f\u0131 y\u00f6n\u00fcnde haberler \u00e7\u0131kan \u00fcnl\u00fc televizyoncu Il\u0131cal\u0131'ya bir tweet atarak,, "Say\u0131n Il\u0131cal\u0131, gelin g\u00f6r\u00fc\u015felim, 5 sene sonra t\u00fcm Avrupa, Karacabey'i seyretsin" diye \u00e7a\u011fr\u0131da bulundu.,Il\u0131cal\u0131'n\u0131n bu ilgin\u00e7 teklife verece\u011fi cevap merak konusu oldu.