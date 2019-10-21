Acun Ilıcalı: Hayatımda ilk kez karşılaşıyorum

Ba\u015far\u0131l\u0131 televizyoncu Acun Il\u0131cal\u0131'n\u0131n yap\u0131mc\u0131s\u0131 ve sunucusu oldu\u011fu 'O Ses T\u00fcrkiye'nin 6'nc\u0131 b\u00f6l\u00fcm\u00fcnde sahneye \u00e7\u0131kan \u015eahina'n\u0131n kariyer hedefi herkesi \u015fa\u015f\u0131rtt\u0131.\r\n,\u015eahina, "Amerika'dan geliyorum ama aslen T\u00fcrkmenistanl\u0131y\u0131m. A\u011fustos ay\u0131nda se\u00e7meler i\u00e7in geldim, \u0130stanbul'da ya\u015fayan teyzemde kal\u0131yorum" dedi.\r\n,Yar\u0131\u015fmac\u0131n\u0131n performans\u0131n\u0131 be\u011fenip tak\u0131m\u0131na katan Hadise, "Kolorado'da ne i\u015f yap\u0131yorsun?" sorusuna, "Kriminoloji okuyorum. Asl\u0131nda m\u00fczi\u011fe merak\u0131m k\u00fc\u00e7\u00fckl\u00fckten beri var. Bir de FBI'da \u00e7al\u0131\u015fmak istedim, FBI ajan\u0131 olarak. \u00c7\u00fcnk\u00fc dillerim var. Ama m\u00fczikte ilerlemek istiyorum" yan\u0131t\u0131n\u0131 ald\u0131.\r\n,Yar\u0131\u015fmac\u0131n\u0131n ilgin\u00e7 a\u00e7\u0131klamas\u0131 \u00fczerine araya giren Acun Il\u0131cal\u0131, "Ne g\u00fczel hedeflerin var. Bir \u015fey ara\u015ft\u0131rmak istersek seni arar\u0131z art\u0131k bundan sonra. Hayat\u0131mda ilk defa 'ajan olmak istedim' diyen biriyle kar\u015f\u0131la\u015f\u0131yorum" \u015feklinde espri yapt\u0131.,J\u00fcri \u00fcyelerinden Beyaz\u0131t \u00d6zt\u00fcrk'ten "Sen yine de FBI ajan\u0131 olaca\u011f\u0131n\u0131 televizyonlara \u00e7\u0131k\u0131p s\u00f6yleme, tamam m\u0131 k\u0131z\u0131m. FBI taraf\u0131ndan pek ho\u015f kar\u015f\u0131lanmaz" esprisi geldi.,Daha sonra konuya a\u00e7\u0131kl\u0131k getiren Il\u0131cal\u0131, "Ajan dedi\u011fi casus de\u011fil tabii. Asl\u0131nda memur demek istiyor" ifadelerini kulland\u0131 ve "Beni \u015fampiyon yaparsan\u0131z ajan olmayaca\u011f\u0131m diyor" s\u00f6zleriyle yar\u0131\u015fmac\u0131ya tak\u0131ld\u0131.\r\nAcun Il\u0131cal\u0131,Acun'un "Beni \u015fampiyon yaparsan\u0131z ajan olmayaca\u011f\u0131m diyor" \u015fakas\u0131na, Hadise de "Yoksa hepinize mahvederim" s\u00f6zleriyle kat\u0131ld\u0131.