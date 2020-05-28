Acun Ilıcalı iddiaları doğruladı: İlgileniyorum

Yap\u0131mc\u0131 ve sunucu Acun Il\u0131cal\u0131 son d\u00f6nemde ortaya at\u0131lan Fortuna Sittard'\u0131 sat\u0131n alaca\u011f\u0131 iddialar\u0131 hakk\u0131nda a\u00e7\u0131klamalarda bulundu.\r\n,Hollanda 1. Futbol Ligi (Eredivisie) tak\u0131mlar\u0131ndan Fortuna Sittard'\u0131 sat\u0131n almak \u00fczere oldu\u011funu a\u00e7\u0131klad\u0131.\r\n,C\u00fcneyt \u00d6zdemir'in Youtube'daki kanal\u0131na konuk olan Il\u0131cal\u0131 Fortuna Sittard'\u0131 sat\u0131n alaca\u011f\u0131n\u0131 itiraf ederken amac\u0131n\u0131n T\u00fcrkiye futboluna gen\u00e7 yetenekler kazand\u0131rmak oldu\u011funu dile getirdi.\r\n,Il\u0131cal\u0131, "Evet ben Fortuna Sittard ile ilgileniyorum. Bunu netle\u015ftirmek i\u00e7in de yak\u0131nda T\u00fcrkiye\u2019ye gelece\u011fim. Amac\u0131m gen\u00e7 yetenekleri T\u00fcrk futboluna kazand\u0131rmak" diye konu\u015ftu.\r\n,"Bug\u00fcne kadar hayat\u0131m hep gen\u00e7 yetenekleri bulmakla ge\u00e7ti" diyen Il\u0131cal\u0131, "Tutkum olan futbolda da bunu neden yapmayay\u0131m. O y\u00fczden bu konuda a\u00e7\u0131k\u00e7as\u0131 hevesim var, b\u00f6yle bir d\u00fc\u015f\u00fcncem var. Olabilir, olmaya yak\u0131n diyeyim" ifadelerini kulland\u0131.\r\n,Fortuna Sittard Ba\u015fkan\u0131 I\u015f\u0131tan G\u00fcn, kul\u00fcb\u00fcn Il\u0131cal\u0131'ya sat\u0131lmas\u0131 konusunda hen\u00fcz nihai bir anla\u015fma yap\u0131lmad\u0131\u011f\u0131n\u0131 a\u00e7\u0131klam\u0131\u015ft\u0131.\r\n