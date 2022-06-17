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Türkiye Gazetesi

Acun Ilıcalı’nın sağ koluydu, Survivor’ı bıraktı… “Parada gözüm olsa İstanbul’da yaşardım”

Acun Ilıcalı’nın sağ koluydu, Survivor’ı bıraktı… “Parada gözüm olsa İstanbul’da yaşardım”

Oyuncu ve sunucu Alp Kırşan, yıllardır sunduğu Survivor’ı bırakarak herkesi şaşırtmıştı. Acun Ilıcalı ile yakın bir ilişkisi olduğu bilinen Kırşan, “Türkiye’de, ailemin yanında olmayı seçtim. Acun Ilıcalı da anlayışla karşıladı. Survivor bittikten sonra ailemle buluştuğum an onları çok özlediğimin farkına vardım ve onlarsız yapamayacağımı anladım” demişti. Şimdilerde Bodrum’da gözlerden uzak bir hayat yaşayan ünlü isim, katıldığı bir etkinlikte yaptığı açıklamalarla dikkat çekti.

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