Acun Ilıcalı, Survivor'da yarışacak ikinci ismi açıkladı

Kat\u0131ld\u0131\u011f\u0131 canl\u0131 yay\u0131nda \u00f6zel hayat\u0131ndan projelerine kadar bir\u00e7ok konu hakk\u0131nda bilgi payla\u015fan Acun Il\u0131cal\u0131, Survivor'da bu sene yar\u0131\u015facak ikinci ismi de burada duyurdu.,Il\u0131cal\u0131, U\u011fur Pekta\u015f'\u0131n y\u00fczde 90 ihtimalle 'Survivor'da yer alaca\u011f\u0131n\u0131 s\u00f6yledi.,Acun Ilcal\u0131, Survivor 2020'de yar\u0131\u015facak ikinci ismi a\u00e7\u0131klad\u0131.,\u015eUBAT'TA BA\u015eLIYOR\r\n\r\nAcun Il\u0131cal\u0131, Survivor 2020 \u00dcnl\u00fcler-G\u00f6n\u00fcll\u00fcler yar\u0131\u015fmas\u0131yla ilgili "Survivor'a bir kere kat\u0131lan ki\u015filerin yeniden d\u00f6nme arzusu vard\u0131r.,Survivor'\u0131n ilk \u015fampiyonu olan 40 ya\u015f\u0131ndaki U\u011fur Pekta\u015f, Kanal D'nin fenomen dizisi 'Arka Sokaklar'da y\u0131llarca rol alm\u0131\u015ft\u0131.,\u0130n\u015fallah olursa, \u00e7ok \u00f6nemli bir isim bence. Survivor'a \u015fubatta ba\u015flayaca\u011f\u0131z k\u0131smetse" dedi.,,Acun Il\u0131cal\u0131, Survivor'\u0131n ilk yar\u0131\u015fmac\u0131s\u0131n\u0131n \u00c7ok G\u00fczel Hareketler Bunlar ile tan\u0131nan Ersin Korkut'un yar\u0131\u015fmada olaca\u011f\u0131n\u0131 a\u00e7\u0131klam\u0131\u015ft\u0131.,U\u011eUR PEKTA\u015e K\u0130MD\u0130R?\r\n\r\nArka Sokaklar'da Murat Komiser karakteriyle y\u0131ld\u0131z\u0131 parlayan U\u011fur Pekta\u015f, 16 Nisan 1979, \u0130stanbul do\u011fumlu. Ekranlarda yay\u0131nlanan Survivor T\u00fcrkiye yar\u0131\u015fmas\u0131nda birinci olduktan sonra oyunculu\u011fa ba\u015flad\u0131. Ku\u015fdili ve D\u00fc\u015fler ve Ger\u00e7ekler dizilerinde yer ald\u0131. Arka Sokaklar dizisiyle pop\u00fclerli\u011fi artan \u00fcnl\u00fc oyuncu 19 Haziran 2008'de kendisi gibi oyuncu olan Gamze \u00d6z\u00e7elik ile evlenmi\u015ftir. ikilinin Murathan isminde bir o\u011fullar\u0131 olmu\u015ftur.