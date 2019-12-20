Acun Ilıcalı temizlik yaptı, sosyal medya çalkalandı!

MasterChef Türkiye'nin bugün yayınlanacak olan bölümünde O Ses Türkiye ekibi olacak. MasterChef'te yemek yapacak olan Acun Ilıcalı'nın bir ara temizlik yapması ise sosyal medyaya damga vurdu.