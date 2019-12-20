Acun Ilıcalı temizlik yaptı, sosyal medya çalkalandı!

Acun Il\u0131cal\u0131, Beyaz\u0131t \u00d6zt\u00fcrk, Seda Sayan, Murat Boz ve Saadet \u00d6zs\u0131rk\u0131nt\u0131'dan olu\u015fan mavi tak\u0131m ile MasterChef T\u00fcrkiye yar\u0131\u015fmac\u0131lar\u0131 \u015feflerin verdi\u011fi yemekleri en iyi \u015fekilde yapmak i\u00e7in k\u0131yas\u0131ya yar\u0131\u015facak. ,Mavi tak\u0131mda, Seda Sayan mantarl\u0131 sote yeme\u011fini yapacak. Acun Il\u0131cal\u0131 ise tatl\u0131 yapacak. \u00dcnl\u00fc isimlerle yar\u0131\u015facak olan MasterChef yar\u0131\u015fmac\u0131lar\u0131 ise \u015feflerin iste\u011fi \u00fczerine tek ellerini kullanarak yemek yapmaya \u00e7al\u0131\u015facak.,Il\u0131cal\u0131'n\u0131n temizlik yapt\u0131\u011f\u0131n\u0131 g\u00f6ren binlerce sosyal medya kullan\u0131c\u0131s\u0131 "Koskoca Acun Il\u0131cal\u0131'ya temizlik yapt\u0131ran hayat bize neler yapmaz" yorumunu yapt\u0131.,Hadise'nin MasterChef'e konuk olan ekip i\u00e7erisinde olmamas\u0131 ise dikkatlerden ka\u00e7mad\u0131. ,MasterChef T\u00fcrkiye'nin bug\u00fcn yay\u0131nlanacak olan b\u00f6l\u00fcm\u00fcnde O Ses T\u00fcrkiye ekibi olacak. MasterChef'te yemek yapacak olan Acun Il\u0131cal\u0131'n\u0131n bir ara temizlik yapmas\u0131 ise sosyal medyaya damga vurdu.,Binlerce sosyal medya kullan\u0131c\u0131s\u0131 Acun Il\u0131cal\u0131'n\u0131n son payla\u015ft\u0131\u011f\u0131 foto\u011fraflar\u0131n alt\u0131na yorum yaparak Hadise'nin neden yar\u0131\u015fmada olmad\u0131\u011f\u0131n\u0131 sordu.,MasterChef'in yeni b\u00f6l\u00fcm fragman\u0131na damga vuran an ise Acun Il\u0131cal\u0131'n\u0131n temizlik yapmas\u0131 oldu. E\u011flenceli tavr\u0131yla her daim dikkat \u00e7eken Acun Il\u0131cal\u0131, kendi kanal\u0131nda yay\u0131nlanan MasterChef'te eline s\u00fcp\u00fcrgeyi alarak st\u00fcdyoda temizlik yapt\u0131.