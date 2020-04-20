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Türkiye Gazetesi

Ada sahibi çiftçi Cristiano Ronaldo’dan umudu kesti Fatih Terim’e seslendi

Ada sahibi çiftçi Cristiano Ronaldo’dan umudu kesti Fatih Terim’e seslendi

En güzel eve yada villaya ya da arabaya sahip olabilirsiniz peki bir adaya kaç kişi sahip olabilir? Roman Abramovich'ten Bill Gates'e, Micheal Schumacher'den Ricky Martin'e Türkiye'de ise Ali Ağaoğlu'ndan Ahmet Nazif Zorlu'ya, Rahmi Koç'a adası olan ünlüler ve iş insanları bir elin 10 parmağını geçmez. Bursa'daki 65 yaşındaki Nedim Bulut isimli çiftçinin de bu ünlü isimler gibi adası var. Bulut; Bursa'ya 40 kilometre uzaklıktaki Uluabat Gölü'nün ortasındaki satılığa çıkardığı adaya 6 yıldır müşteri arıyor.

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