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Adam dövmek için 850 kilometre gittiler
Türkiye'nin iki farklı ilinde ikamet eden yabancı bir aşiretin mensupları, WhatsApp'ta tartıştı. Taraflardan biri öfkesine hâkim olamadı, arabasına atlayıp Konya'dan Şanlıurfa'ya gitti.
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