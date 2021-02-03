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Türkiye Gazetesi

Adana’da filmlere taş çıkaracak bir olay: Katil dede polisi görünce öldü

Adana’da filmlere taş çıkaracak bir olay: Katil dede polisi görünce öldü

Merkez Seyhan ilçesi, Tellidere Mahallesi'nde yaşayan 1 çocuk babası Mustafa Güven’in (44) eşi Nazmiye Güven (39), 6 Şubat 2018’de polis merkezine giderek kocası için kayıp başvurusunda bulundu. Polis başvuru üzerine şahsı bulmak için çalışma başlattı. Polis kayıp şahsın yurt dışına çıkma ihtimali üzerinde durdu. Ancak yapılan araştırmada kayıp şahsın kredi kartı harcaması, herhangi bir hastane girişi olmadığını hatta hesabındaki 10 bin TL’yi hiç harcamadığını belirledi. Bu nedenle Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Güven’in ölmüş olabileceğini değerlendirerek özel bir ekip oluşturdu. Özel ekip sivil vatandaş gibi önce mahalleye giderek Güven’in kimseyle problemi olup olmadığını araştırdı.

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