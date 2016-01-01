Adana'da hayrete düşüren olay!

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15 Temmuz Destanı
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DÜNYA
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Fransa'da Kovid-19 vaka sayısı 3 milyonu geçti
YAŞAM
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Trabzon'da iki otomobil çarpıştı 1 kişi öldü
DÜNYA
-
Arap ülkelerinde Kovid-19 kaynaklı ölümler arttı
YAŞAM
-
Kocaeli'de bir apartman doğal gaz sızıntısı nedeniyle boşaltıldı
YAŞAM
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TSK'nın mahrem abisi Kocaeli'de tutuklandı
YAŞAM
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Kahramanmaraş'taki uyuşturucu operasyonunda 3 gözaltı
YAŞAM
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Sobadan sızan gaz yaşlı çifti ayırdı
YAŞAM
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Otomobil virajı alamadı, evin bahçesine uçtu: 3 yaralı
SPOR
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Tahkim Kurulu, Diagne'nin 2 maçlık cezasını onadı
YAŞAM
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15 yıl kel gezdi, bir anda saçları çıktı
YAŞAM
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Ordu'da iki otomobil çarpıştı: 4 yaralı
YAŞAM
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Sosyal medya dolandırıcısını jandarma timleri yakaladı
YAŞAM
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Telefonda tartıştığı babasının minibüsünü yaktı
DÜNYA
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Beyaz Saray: Biden, iç aşırıcılıkla ilgili kurumlardan analiz istedi
YAŞAM
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Trump’ın azil metni Pazartesi Senato’ya sunulacak
GÜNDEM
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Bakan Soylu’ya hakaret eden şahıs yeniden gözaltına alındı
GÜNDEM
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Bakan Kasapoğlu’ndan karne hediyesi
YAŞAM
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Kayseri'de feci kaza, otomobiller kafa kafaya çarpıştı
DÜNYA
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BAE ve Suudi Arabistan'da Kovid-19'dan ölümler arttı
YAŞAM
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Sollama kavgası kanlı bitti: 1 ölü, 1 yaralı
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Adana'da hayrete düşüren olay!
Şaşkına çeviren olay Adana'da meydana geldi. Zavallı adam en son oğlu ile telefonda konuşmuştu...
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