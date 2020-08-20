Adana'da sahası olmayan beyzbolun, sopasına yoğun ilgi

Beyzbol sahası ve kulübünün olmadığı Adana'da, beyzbol sopaları yoğun ilgi görüyor. Emniyet güçleri ise savunma amaçlı satın alındığı belirtilen sopalara denetimler sırasında el koyuyor.