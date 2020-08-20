Adana'da sahası olmayan beyzbolun, sopasına yoğun ilgi

Beyzbol sahas\u0131 ve kul\u00fcb\u00fcn\u00fcn olmad\u0131\u011f\u0131 Adana'da, beyzbol sopalar\u0131 yo\u011fun ilgi g\u00f6r\u00fcyor. Emniyet g\u00fc\u00e7leri ise savunma ama\u00e7l\u0131 sat\u0131n al\u0131nd\u0131\u011f\u0131 belirtilen sopalara denetimler s\u0131ras\u0131nda el koyuyor.,Seyhan il\u00e7esinde ah\u015fap ev gere\u00e7leri yapan Mehmet Ali \u00d6z\u00e7a\u011fla, beyzbol sopalar\u0131n\u0131 talep edenlerin, genellikle kendilerini savunma ama\u00e7l\u0131 kulland\u0131klar\u0131n\u0131 s\u00f6yledi.,Beyzbol sopalar\u0131n\u0131n fiyatlar\u0131n\u0131n boyutuna g\u00f6re de\u011fi\u015fti\u011fini 20 ila 30 TL aras\u0131nda sat\u0131ld\u0131\u011f\u0131n\u0131 dile getiren, \u00d6z\u00e7a\u011fla, "Evlerde ve otomobillerde bulunduruyorlar. Herhangi bir kavga an\u0131nda kullanmak i\u00e7in. G\u00fcnl\u00fck 5-6 adet sat\u0131yoruz, fiyatlar\u0131 boyutuna g\u00f6re de\u011fi\u015fiyor. Gelen m\u00fc\u015fterilerimiz a\u00e7\u0131k a\u00e7\u0131k s\u00f6yl\u00fcyor, 'Arabaya koyaca\u011f\u0131m, kendimi savunmak i\u00e7in' diyorlar. Cayd\u0131r\u0131c\u0131 oluyor" dedi.,Spor malzemeleri ve ah\u015fap imalat\u0131 yap\u0131lan i\u015f yerlerinde, 20-30 TL aras\u0131 de\u011fi\u015fen fiyatlarla sat\u0131lan beyzbol sopalar\u0131n\u0131n \u00f6zellikle 18-30 ya\u015f aras\u0131 ki\u015filer taraf\u0131ndan sporun d\u0131\u015f\u0131nda savunma ama\u00e7l\u0131 olarak kullan\u0131ld\u0131\u011f\u0131 belirtildi.,Kentte belli aral\u0131klarla denetimlerde bulunan polis, ara\u00e7larda yapt\u0131\u011f\u0131 aramalar s\u0131ras\u0131nda buldu\u011fu \u00e7ok say\u0131da beyzbol sopas\u0131na el koyuyor.